M. Drapatas, vienas iš labiausiai patyrusių Ukrainos vadų, nuo 2014 m. kovoja su Rusija Ukrainoje. Jis pakeitė Oleksandrą Syrskį, kurio atsistatydinimas tapo vienu iš pagrindinių masinių demonstracijų reikalavimų po prieštaringo gynybos ministro Mychailo Fedorovo, kuris nesutarė su ankstesniu vyriausiuoju vadu, atleidimo.
M. Drapatos paskyrimas buvo sutiktas džiaugsmingai tarp Ukrainos kariškių ir protestuotojų, o Rusijos socialinių tinklų vartotojai lygino Ukrainos politinę sistemą su Rusijos ir įspėjo apie naująjį vyriausiąjį vadą, apibūdindami jį kaip žmogų, kuris „nekenčia Rusijos kareivių ir nekenčia jų nuosekliai“.
Rusijos karinis tinklaraštininkas Kirilas Fedorovas savo „Telegram“ kanale, kuriame yra beveik 500 000 prenumeratorių, pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kaip M. Drapatas, būdamas BMP-2 ekipažo nariu, prasiveržia pro blokadą Mariupolyje. Rusijos pajėgos bandė užimti šį miestą 2014 m.
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„Jis mūsų nekenčia ir nekenčia nuosekliai. Tai reiškia, kad jis bandys mus nužudyti, nepaisydamas jokių moralinių apribojimų“, – rašė tinklaraštininkas.
Kitame „Telegram“ įraše prorusiškas ukrainiečių kilmės tinklaraštininkas Jurijus Podoljakas atkreipė dėmesį į M. Drapato amžių kaip į svarbų veiksnį, lėmusi jo paskyrimą. 43-ejų Drapatas yra gerokai jaunesnis už 60-metį Syrskį ir 70-metį Rusijos Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą. J. Podoljakas teigė, kad, nepaisant savo amžiaus, naujasis Ukrainos vadas įgijo gilų karo supratimą.
„Drapatui tik 43 metai. O šį karą jis pradėjo kaip bataliono vadas!“ – sakė M. Podolyakas.
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„Tai mums bloga žinia. Generolas, kuris karo metu pakilo karjeros laiptais ir supranta karą, yra labai galingas priešininkas.“
Kitas Rusijos karinis tinklaraštininkas Aleksejus Zemcovas savo „Telegram“ kanale „Voevoda veshchaet“ parašė, kad Syrskio atleidimas yra neigiamas pokytis Rusijos pajėgoms. Tačiau jis taip pat išreiškė abejones, ar Drapatas ilgai išsilaikys šiame poste.
„Skirtingai nuo to kvailio Syrskio, kuris tik vykdo įsakymus, Drapatas mūsų nuoširdžiai nekenčia. Visgi manome, kad Drapatas ilgai neišsilaikys. Jis laikysis savo darbotvarkės, o Zelenskis jį nušalins“, – sakė A. Zemcovas.
Panašių įrašų komentarų skiltyse dešimtys anonimiškų rusų vartotojų dalijosi savo nuomonėmis apie naująjį Ukrainos vyriausiąjį vadą.
Vartotojas, pasivadinęs SV, atkreipė dėmesį į buvusio vyriausiojo vado Syrskio rusų kilmę ir tai, kad kai kurie jo giminaičiai vis dar gyvena Rusijoje, įskaitant jo tėvus Liudmilą ir Stanislavą bei brolį Olegą. SV teigė, kad šie ryšiai stabdė kai kurias Ukrainos atakas.
„Štai ir viskas – „Madyar“ (Roberto Brovdi, Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vado, šaukinys) dabar turi visišką laisvę. Dabar bus Armagedonas“, – rašė SV „Telegram“ tinkle.
Nors kai kurie vartotojai išreiškė susirūpinimą dėl Drapato charakterio ir galimo jo vadovavimo poveikio Ukrainos kariuomenei, kiti pabrėžė, kad jo paskyrimas įvyko po viešų protestų, palygindami juos su panašių demonstracijų nebuvimu Rusijoje.
„Pavydžiu ukrainiečiams. Šie žmonės nieko nebijo ir mažiausios provokacijos atveju išeina į gatves, kad neleistų vyriausybei tapti pernelyg įžūliai“, – rašė kitas anoniminis vartotojas „Telegram“ komentare.
„Nė vienas prezidentas nedrįstų taip užblokuoti interneto ar išžudyti žmonių karvių. O mes – mes tiesiog tai kentame. Mes viską nurysime.“
Mychailas DrapatasOleksandras SyrskisUkraina
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