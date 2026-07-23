Varšuvoje – didžiulis gaisras

Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 val. ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai.
Valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas spaudai pranešė, kad iki 8 val. ryto gaisrą gesino beveik 40 ugniagesių ekipažų. Kol kas nežinoma, ar kilus gaisrui pastate buvo žmonių.
Juodi dūmai buvo matomi už kelių kilometrų nuo nelaimės vietos.
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Priešgaisrinės tarnybos duomenimis, degė visas 3,2 tūkst. kvadratinių metrų ploto „Ford“ salonas ir automobilių dirbtuvės, taip pat keliolika prie pastato stovėjusių automobilių.