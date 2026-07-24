Trečiadienio, liepos 22 dienos, vakarą M. Gouldas „Newsweek“ sakė, kad prieš žmonos deportaciją jam nepavyko su ja susitikti. Trijų vaikų mamai A. Gould 2009 metais buvo išduotas nurodymas išvykti iš šalies.
JAV Krašto saugumo departamento (DHS) atstovas „Newsweek“ nurodė, kad A. Gould į JAV atvyko 2000 metų birželį su viza, leidusia šalyje likti iki 2009 metų gruodžio. Departamento teigimu, ji viršijo leistiną buvimo laiką, o imigracijos teisėjas 2009 metų rugpjūtį nurodė ją deportuoti.
Šis atvejis iškilo daugėjant pranešimų apie sulaikymus per imigracijos procedūras, įskaitant pokalbius dėl žaliosios kortelės ir privalomus atvykimus į institucijas. Tokia praktika suintensyvėjo Donaldo Trumpo administracijai griežtinant imigracijos taisyklių vykdymą.
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61 metų JAV kariuomenės veteranas M. Gouldas gegužės 14 dieną lydėjo žmoną į JAV valdžios įstaigą, kur turėjo vykti imigracijos procedūra. Po jos sulaikymo sukurtoje „GoFundMe“ paramos kampanijoje vyras rašė, kad abu tikėjo, jog tai bus „paskutinis žingsnis“ siekiant gauti žaliąją kortelę.
Tą rytą JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyba (USCIS) patvirtino jų prašymą pripažinti santuoką. „Tai oficialiai patvirtino tai, ką žinojome nuo pat vestuvių dienos: mūsų santuoka tikra, mūsų šeima tikra, o A. Gould turi būti čia“, – rašė M. Gouldas.
Visgi jiems buvo pasakyta, kad I-130 formos, skirtos užsienyje gimusiam giminaičiui, pateikimas ar patvirtinimas nesuteikia jokio imigracinio statuso arba teisės pasilikti šalyje.
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„Po kelių valandų, per tą patį susitikimą ir tame pačiame pastate, mano žmonai buvo uždėti antrankiai, o ICE pareigūnai ją išsivežė“, – teigė M. Gouldas.
Laikė nelaisvėje
JAV Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) internetinėje sulaikytųjų paieškos sistemoje buvo nurodyta, kad iki antradienio A. Gould tebebuvo tarnybos žinioje. Duomenų bazėje ji buvo įrašyta kaip A. Kesilienė ir laikyta Broadviewo laikinojo sulaikymo bei paskirstymo centre Ilinojaus valstijoje.
Broadviewo centras anksčiau buvo atsidūręs protestų prieš ICE dėmesio centre. 2025 metų rugsėjį prie jo ne kartą rinkosi D. Trumpo administracijos imigracijos politikai nepritarę demonstrantai, o dalis protestų baigėsi federalinių pareigūnų ir aktyvistų susirėmimais.
Televizija ABC7 skelbė, kad iš Ilinojaus ir Indianos valstijų perkelta A. Gould buvo laikoma sulaikymo centre Kentukio valstijoje. Ketvirtadienį, liepos 23 dieną, ICE sulaikytųjų sistemoje jos pavardės nebebuvo.
M. Gouldas teigė, kad liepos 21 dieną, likus kelioms valandoms iki deportacijos skrydžio, jo žmona buvo sugrąžinta į Broadviewo centrą. Iš ten ji nugabenta į Čikagos O’Hare’o oro uostą.
Apie ankstesnes sulaikymo sąlygas A. Gould pasakojo ABC7. „Manau, kad žmonės geriau rūpinasi savo katėmis ir šunimis. Ten buvo taip blogai, kad tą vietą tikriausiai reikėtų uždaryti“, – sakė ji.
Naujajame centre jai buvo leidžiama tris kartus per savaitę po vieną valandą pabūti gryname ore. A. Gould šias sąlygas apibūdino kalbėdama su televizijos žurnalistais.
DHS atstovas „Newsweek“ tvirtino, kad visi sulaikytieji gauna tinkamą maistą, vandens ir medicininę pagalbą bei gali bendrauti su šeimos nariais ir advokatais. „ICE taiko aukštesnius sulaikymo standartus nei daugelis JAV kalėjimų, kuriuose laikomi JAV piliečiai“, – nurodė departamentas.
DHS pareiškime taip pat teigta, kad išsami medicininė priežiūra teikiama nuo pat užsieniečio patekimo į ICE žinią. Ji apima medicinos, odontologijos ir psichikos sveikatos paslaugas, galimybę lankytis pas gydytojus bei visą parą teikiamą skubią pagalbą.
„Tai geriausia sveikatos priežiūra, kokią daugelis užsieniečių yra gavę per visą savo gyvenimą“, – pareiškė DHS atstovas.
Deportavo į Lietuvą
Liepos 21 dieną M. Gouldo sukurto puslapio „Bring Airida Home“ „Facebook“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše pranešta, kad A. Gould deportuojama į Europą. Vyras „Newsweek“ pateikė skrydžio duomenis, pagal kuriuos ji pirmiausia skrido į Varšuvą, o iš ten kitu lėktuvu – į Vilnių.
M. Gouldo teigimu, liepos 22 dieną 16.30 val. vietos laiku žmona pasiekė Lietuvą. Iš Vilniaus ji išvyko į savo gimtąją Klaipėdą.
Prie vaizdo įrašo vyras rašė, kad po 66 nelaisvėje praleistų dienų ICE jam leido perduoti žmonai grynųjų pinigų, banko korteles ir rankinį bagažą. Tačiau prašymas susitikti ir ją apkabinti buvo atmestas.
„Turėjau sukaupti visas jėgas, kad pats nebūčiau suimtas. Niekada to nepamiršiu ir niekada neatleisiu šiems monstrams. A. Gould išvyksta šiąnakt, tačiau jokių detalių mums nepateikta“, – rašė M. Gouldas.
A. Gould šeima pripažįsta, kad 2009 metais jai buvo išduotas nurodymas išvykti iš JAV. Tačiau vyras teigė, kad ji pavėlavo į teismo posėdį dėl kelių remonto darbų, todėl byla esą niekada nebuvo išnagrinėta iš esmės.
Lietuvei atstovauja buvusi Čikagos imigracijos teismo teisėja Carla Espinoza Grcic. Jos teisininkų komanda Imigracijos apeliacinei tarybai pateikė skubų prašymą atnaujinti bylą, o „Newsweek“ taip pat kreipėsi į C. E. Grcic komentaro elektroniniu paštu.
Santuoka su JAV piliečiu tebėra vienas iš įprastų būdų užsieniečiui gauti žaliąją kortelę. Tačiau imigracijos advokatai ir migrantų teisių gynėjai teigia, kad D. Trumpo administracija sustiprino JAV piliečių sutuoktinių tikrinimą ir imigracijos taisyklių vykdymą.
Administracijos atstovai savo ruožtu tvirtina vykdantys įstatymus, kurie ankstesnių administracijų laikais esą nebuvo tinkamai taikomi. Pagal santuoką išduodamos žaliosios kortelės suteikia užsienyje gimusiems JAV piliečių ir teisėtų nuolatinių gyventojų sutuoktiniams teisę nuolat gyventi šalyje.
JAV piliečių sutuoktiniai laikomi tiesioginiais giminaičiais, todėl jiems netaikomos kasmetės vizų kvotos. Pareigūnai tikrina bendrą poros gyvenamąją vietą, bendrus finansinius įsipareigojimus ir kitus įrodymus, patvirtinančius, kad sutuoktiniai iš tiesų gyvena kartu.
Atskirai gyvenančios, prieštaringus dokumentus pateikiančios ar įtariamos vien dėl imigracinių tikslų susituokusios poros gali būti tikrinamos atidžiau. Tokiais atvejais procesas gali užsitęsti, o prašymas – būti atmestas.
DHS duomenimis, 2024 finansiniais metais teisėto nuolatinio gyventojo statusą gavo apie 343 tūkst. JAV piliečių sutuoktinių. Jie sudarė maždaug pusę visų žaliųjų kortelių, išduotų JAV piliečių tiesioginiams giminaičiams.
Iš viso tais finansiniais metais teisėtais nuolatiniais JAV gyventojais pagal visas priėmimo kategorijas tapo apie 1,36 mln. žmonių.
A. Gould į JAV atvyko 2000 metais ir turi tris šioje šalyje gimusius vaikus – 23 metų Lucasą Gouldą, 20 metų Jamie Gould ir 17 metų Nojų Gouldą. Šią informaciją paramos kampanijoje pateikė jos vyras.