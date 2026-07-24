V. Zelenskis atskleidė, kada įvyko lūžis santykiuose su D. Trumpu

Ukrainos prezidentas apie tai papasakojo per pokalbį su D. Trumpui artima tinklaraštininke Laura Loomer, paskelbusia šio interviu ištraukas.
„Tonas visiškai pasikeitė. Pirmą pokyčio akimirką patyrėme Romoje, Vatikane. Tai nebuvo ilgas susitikimas, bet aš visada sakiau, jog, mano manymu, tai buvo istorinė akimirka. Mūsų santykiai pasikeitė per 15–20 minučių. Buvome tik dviese ir aš labai džiaugiausi galėdamas išgirsti prezidentą“, – sakė V. Zelenskis.
Jis teigė, kad tai buvo geras dvišalis pokalbis, ir pridūrė, kad labai tuo džiaugiasi, nes „gyvenime daug kas priklauso nuo tokių santykių“.
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Šia interviu ištrauka D. Trumpas pasidalijo ir savo puslapyje platformoje „Truth Social“. L. Loomer pažadėjo netrukus paskelbti visą išskirtinį interviu su Ukrainos prezidentu.
Pirmasis V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas Baltuosiuose rūmuose 2025 m. vasario 28 d. buvo nutrauktas kilus ginčams dėl Rusijos pradėto karo ir saugumo garantijų Ukrainai.
V. Zelenskis buvo apkaltintas nedėkingumu Amerikai už suteiktą pagalbą.
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Tų pačių metų balandį V. Zelenskis, pirmoji ponia Olena Zelenska ir Ukrainos delegacija atvyko į Romą dalyvauti popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse. Vėliau per šią viešnagę V. Zelenskis ir susitiko su D. Trumpu.
Volodymyras ZelenskisUkrainaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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