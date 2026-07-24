Vokietijos kancleris pertvarko ministrų kabinetą po bendražygio atsistatydinimo dėl skandalo

J. Spahnas atsistatydino šeštadienį, kai paaiškėjo, kad jis ir jo partneris susilaukė vaiko pasinaudoję surogatinės motinystės paslaugomis Jungtinėse Valstijose. Vokietijoje tokia praktika yra neteisėta.
F. Merzo inicijuoti pokyčiai yra platesnio masto, nei daugelis tikėjosi, ir žymi reikšmingą federalinės vyriausybės bei F. Merzo Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) vadovybės pertvarką.
Penktadienį Berlyne kancleris paskelbė, kad buvusi sveikatos apsaugos ministrė Nina Warken perims federalinės kanceliarijos vadovo pareigas, pakeisdama Thorsteną Frei, o šis užims J. Spahno vietą kaip konservatyviojo bloko frakcijos lyderis.
F. Merzas taip pat patvirtino, kad naujuoju sveikatos apsaugos ministru taps CDU generalinis sekretorius Carstenas Linnemannas. Tuo tarpu valstybės sekretorius Philippas Amthoras pereis į federalinės valdžios ir žemių ryšių koordinatoriaus pareigas federalinėje kanceliarijoje.
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Kanclerio teigimu, „bus ir daugiau pokyčių“. Jis spaudos konferencijoje sakė, kad tam prireiks „dar kelių dienų – o galbūt ir daugiau laiko – ypač atsižvelgiant į vasaros atostogų metą“.
Remiantis dpa šaltiniais ir kitų Vokietijos žiniasklaidos priemonių pranešimais, manoma, kad iš pareigų trauksis transporto ministras Patrickas Schniederis.
Po to, kai dėl surogatinės motinystės skandalo J. Spahnas turėjo palikti aukštas pareigas parlamente, F. Merzas sekmadienį žurnalistams sakė, kad jo pasitraukimas „galėtų būti proga peržiūrėti federalinės vyriausybės sudėtį“.
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F. Merzo centristinė koalicija, sudaryta iš konservatorių ir socialdemokratų, patiria rinkėjų spaudimą, rodo nuomonių apklausos, o jo konservatyvusis blokas – kurį sudaro CDU ir Krikščionių socialinė sąjunga (CSU) – nacionaliniu mastu atsilieka nuo kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
Rugsėjo mėnesį šis spaudimas turėtų dar labiau padidėti, nes, jei apklausos duomenys pasitvirtins, AfD gali laimėti rinkimus dviejose Rytų Vokietijos žemėse.