Airijoje nužudytas 18-metis lietuvis: jo šeima priėmė sunkų sprendimą

Penktadienį vykusiose M. Jurkevičiaus laidotuvėse kunigas Gerry McCormackas pabrėžė, kad jaunuolis buvo dosnus ne tik gyvenime, bet ir po mirties.
„Per organų donorystę jis suteikė viltį, gyvybę ir antrą šansą keturiems žmonėms. Jo dovana amžiams pakeitė jų ir jų šeimų gyvenimus“, – sakė dvasininkas.
Kunigas velionį apibūdino kaip draugišką, mandagų, talentingą ir visuomet padėti pasirengusį jaunuolį. Pasak jo, Mantas mokėjo kelias kalbas, žaidė futbolą, tenisą, savarankiškai išmoko groti gitara, mėgo stovyklauti ir žvejoti, tačiau labiausiai išsiskyrė kaip talentingas pramoginių šokių šokėjas.
M. Jurkevičius buvo užpultas birželio 21-osios naktį Navano mieste. Po incidento jis buvo nugabentas į ligoninę, o vėliau gydytas Beaumont universitetinėje ligoninėje Dubline. Nepaisant medikų pastangų, liepos 15 dieną vaikinas mirė.
Mantas dirbo „Tesco“ parduotuvėje Navane ir studijavo TU Dublin universitete. Jis augo Ashbourne, vėliau su šeima persikėlė į Kingskortą. Jaunuolis buvo žinomas kaip talentingas šokėjas ir žaidė futbolą Killegland FC klube.
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Jo netektis sukrėtė vietos bendruomenę. Navano meras Francis Deane pareiškė užuojautą šeimai ir sakė, kad miestą sukrėtė ši tragedija. Panašias užuojautas išsakė ir vietos politikai, buvę kolegos, kaimynai bei treneriai, prisiminę Mantą kaip mandagų, geranorišką ir visada besišypsantį jaunuolį.
Airijos policija tęsia birželio 21 dieną įvykusė Manto užpuolimo tyrimą. Tyrimo duomenimis, apie 01:15 val. Mantas buvo smarkiai sumuštas „The Watergate Bar and Kitchens“ kokteilių bare, esančiame Navan mieste, Watergate Street gatvėje.
Birželio 28 dieną prieš teismą stojo įtariamasis. Tai Artūras Mauruca (36 m), registruotas Navan miesto Clonmagadden rajone. Jam buvo taikytos užstato sąlygos, tačiau už 500 eurų užstatą jis buvo išleistas į laisvę, o kitas teismo posėdis paskirtas liepos 28 dieną.