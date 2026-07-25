Baisi nelaimė Vokietijoje: ant namo nukrito lėktuvas, du žmonės žuvo

Policijos atstovas pranešė, kad iš lėktuvo, sudužusio netoli Bremeno, buvo ištrauktas vienas kūnas. Antrasis kūnas buvo rastas vėliau.
Gelbėjimo tarnybos kelias valandas ieškojo dingusio antrojo keleivio.
Manoma, kad iš Bremeno pakilęs orlaivis prarado aukštį virš Ganderkesee miestelio gyvenamojo rajono. Avarijos priežastis iš pradžiųabuvo neaiški. Policija nepateikė jokios papildomos informacijos apie aukas. Pasak atstovo, daugiau informacijos tikimasi gauti vėliau vakare.
Gyventojų nebuvo namuose, kai orlaivis rėžėsi į jų namo stogą.
Ugniagesių brigada, kitos gelbėjimo tarnybos ir policijos padaliniai į avarijos vietą buvo iškviesti apie 11 val. vietos laiku. Gyventojai buvo evakuoti iš namų 100 metrų spinduliu nuo avarijos vietos atsargumo sumetimais. Policija pranešė, kad pavojaus visuomenei nėra. Įvykio vietoje buvo dislokuotos gausios policijos pajėgos.