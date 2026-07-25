Didelis gaisras Jungtinėje Karalystėje: nugiaudėjo galingas sprogimas, evakuoti gyventojai

Didelis gaisras penktadienio popietę kilo apie 16.50 val. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega keli pramonės pastatai ir netoliese esantis laukas. Gesinimo darbų metu viename iš pastatų sprogo trąšų atsargos, o virš apylinkių pakilo tiršti juodi dūmai. Dėl incidento buvo paskelbta padidintos parengties parengtis.
Netoliese gyvenantys žmonės buvo evakuoti, o likusių gyventojų paprašyta užsidaryti langus ir duris bei vengti būti lauke dėl ore pasklidusių dūmų.
Vakare Esekso priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pranešė, kad gaisrą pavyko suvaldyti ir lokalizuoti. Pirminiais duomenimis, per incidentą žmonės nenukentėjo.
Vis dėlto tarnybos perspėjo, kad darbai įvykio vietoje tęsis ir savaitgalį. Naktį teritorijoje liko budėti dešimtys ugniagesių.
Esekso priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos regiono vadovas Dave Bond teigė, kad nors situacija jau kontroliuojama, ugniagesiams vis dar tenka gesinti pavienius gaisro židinius.
Pasak D. Bondo, gyventojų prašoma nesilankyti nelaimės rajone ir laikytis visų saugumo rekomendacijų.
Incidento mastą užfiksavo ir vietos gyventojai. Vietos tarybos narė Danielle Belton teigė, kad sprogimas buvo girdimas ir juntamas už kelių mylių nuo įvykio vietos. Į nelaimės vietą taip pat buvo išsiųsta Rytų Anglijos greitosios medicinos pagalbos tarnybos pavojingų zonų reagavimo komanda.