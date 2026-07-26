Prokuratūra reikalavo dvejų metų ir 10 mėnesių kalėjimo bausmės ir nuosprendį apskundė.
Anot „Bild“ duomenų, Abdulas B. buvo sulaikytas Libane ir perduotas Vokietijai, kadangi yra Vokietijos pilietis.
Po nuosprendžio paskelbimo jį esą iš dalies stebėjo policija. Buvo klausomasi ir jo pokalbių telefonu.
Vaizdai iš Berlyno: per LGBT+ festivalį automobilis įvažiavo į minią, vienas žmogus žuvo
Vokiečių žiniasklaidos priemonės „Süddeutsche Zeitung“, NDR ir WDR praneša, jog Abdulas B. mėgino išvykti į Siriją, kad prisijungtų prie „Islamo valstybės“ (IS). Šios žiniasklaidos teigimu, jis buvo sulaikytas 2025 m. pabaigoje Berlyno BER oro uoste, kai grįžo iš Libano. Tada dėl įtarimų rengus teroristinį nusikaltimą jis esą iki 2026 m. gegužės praleido kardomajame kalinime.
Per LGBT+ bendruomenės festivalį „Christopher Street Day“ Berlyne šeštadienio vakarą „Tiergarten“ parke automobilis rėžėsi į žmonių minią ir pražudė mažiausiai vieną moterį ir dar 16 žmonių sužeidė, pranešė policija ir ugniagesiai. Gausios policijos pajėgos toliau intensyviai ieško išpuolį surengusio įtariamojo.
Pranešama, kad automobilis, partrenkęs žmones, buvo nuomotas. Jį, pasak tyrėjų šaltinių, išsinuomojo pats Abdulas B.
Berlynasišpuolisįtariamasis
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