„Neslėpsiu, kad sulaukiu daug signalų, apie kuriuos jus informavau ir telefonu. Tai signalai iš Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl dabartinės konflikto tarp Ukrainos ir Rusijos padėties“, – pareiškė K. Tokajevas.
V. Putino ir K. Tokajevo susitikimas įvyko Rusijos mieste Omske vykusiame XXII Rusijos ir Kazachstano tarpregioninio bendradarbiavimo forume.
Kalbėdamas apie Rusijos pradėtą plataus masto konfliktą, K. Tokajevas tvirtino, kad karo ištakos „daugeliui, taip pat ir mums, nėra iki galo suprantamos“.
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Jis pažymėjo, kad Armėnijos ir Azerbaidžano karų priežastys buvo „aiškios“, tačiau „šiuo atveju labai sunku tai suprasti“.
Kazachstano prezidentas susitkimo metu pagyrė V. Putiną už, jo žodžiais, „didžiausią diplomatinį lankstumą“.
„Jei galiu išsakyti savo kuklią nuomonę, kadangi manęs buvo paklausta, galbūt atėjo laikas įšaldyti šį konfliktą ir grįžti prie Stambulo formulės 2.0“, – pareiškė jis.
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Rusija ir Ukraina dalyvavo derybose Stambule netrukus po to, kai Rusija 2022 m. pradėjo plataus masto invaziją, taip pat ir 2025 m., tačiau šios derybos nepadėjo pasiekti proveržio.
Kazachstanas yra Rusijos sąjungininkas, tačiau niekada nėra išreiškęs paramos karui Ukrainoje, kuris sukėlė nerimą Kremliaus partneriams Vidurinėje Azijoje.
„Turėdami didžiųjų valstybių, įskaitant Rusiją, suteiktas (saugumo – red. past.) garantijas, galėtume žengti link ilgai lauktos taikos, – sakė K. Tokajevas. – Šis konfliktas turi būti užbaigtas.“
„Kaip išeiti iš šios situacijos? Niekas nežino, nes abi pusės laikosi savo pozicijų. Tačiau, kita vertus, yra galimybė viską įšaldyti“, – tęsė K. Tokajevas.
Jis pridūrė: „Gaila, kad žūsta jauni žmonės. Visa tai turi būti sustabdyta.“
Atsakydamas V. Putinas pareiškė, kad jų susitikimo metu informuos K. Tokajevą apie karo eigą.
Diplomatinės derybos, kuriomis siekiama užbaigti daugiau kaip ketverius metus trunkantį karą, yra įstrigusios, o V. Putinas ne kartą yra pareiškęs, kad Rusija ketina karine jėga užimti likusią rytų Ukrainos dalį
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas vėliau pareiškė, kad V. Putinas išsamiai supažindino K. Tokajevą su dabartine Rusijos karinių operacijų Ukrainoje padėtimi.
D. Peskovas citavo Kremliaus vadovą, kuris teigė, esą „konflikto įšaldymas savaime yra neįmanomas, atsižvelgiant į Kyjivo poziciją“, ir kad kariniai veiksmai galėtų būti sustabdyti jau šiandien, jei Kyjivas priimtų atitinkamus sprendimus.
Praėjusį mėnesį V. Putinas pareiškė, kad Rusija ir toliau reikalaus, jog Ukraina pasitrauktų iš keturių regionų, kuriuos Rusija laiko savo teritorija, ir viešai atsisakytų planų prisijungti prie NATO kaip taikos sąlygų.
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