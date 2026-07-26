J. Bolsonaro sūnus nominuotas kandidatu Brazilijos prezidento rinkimuose

„Galbūt aš esu ramesnis, labiau besišypsantis, santūresnis ir nuosaikesnis, tačiau čia teka Bolsonaro kraujas“, – sakė 45-erių politikas, kelis kartus suduodamas sau per alkūnės linkį. Jis įspėjo, kad, jei bus perrinktas L. I. Lula da Silva, Brazilija gali pasukti „diktatūros“ kryptimi.
Kalėjime sėdintis J. Bolsonaras partijos suvažiavime dalyvavo tik rodant dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Brazilijos teisėsauga buvusiam prezidentui uždraudė viešus pasisakymus.
Tačiau partijos suvažiavime dalyvavo Argentinos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prezidentas Javieras Milei, agitavę už F. Bolsonarą.
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„Tvirtai tikiu, kad niekas kitas negali susidoroti su L. I. Lula da Silvos Brazilijai keliama rizika“, – kalbėjo prieštaringai vertinamas kaimyninės šalies vadovas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu vaizdo įraše pareiškė paramą F. Bolsonarui.
80-metis L. I. Lula da Silva rudenį vyksiančiuose prezidento rinkimuose ketina siekti dar vienos kadencijos. Jis per rinkimus 2022 m. nežymia persvara įveikė tuometinį prezidentą Jairą Bolsonarą.
Tada 2023 m. pradžioje tūkstančiai J. Bolsonaro šalininkų šturmavo vyriausybės kvartalą sostinėje Brazilijoje. Jie įsiveržė į parlamentą, Aukščiausiąjį teismą ir prezidento rūmus. J. Bolsonaras aiškiai nepripažino L. I. Lula da Silvos pergalės ir vis kalbėjo apie suklastotus rinkimus.
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Brazilijos aukščiausiasis teismas praėjusių metų rugsėjį buvusiam prezidentui dėl planuoto perversmo skyrė daugiau kaip 27 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis buvo pripažintas kaltu vadovavęs „nusikalstamai organizacijai“, kad panaikintų savo 2022 m. pralaimėjimą L. I. Lula da Silvai. Lapkritį 71-erių buvęs prezidentas pradėjo atlikti bausmę.
Dėl to dabar prezidento posto siekia jo sūnus. Jo populiarumas apklausose pastaruoju metu sumažėjo, daugiausiai – dėl finansinio skandalo ir viešai demonstruojamos nesantaikos su pamote, buvusia pirmąja ponia Michelle Bolsonaro.
Be to, F. Bolsonarui gali pakenkti geri santykiai su JAV prezidento Donaldo Trumpo šeima. D. Trumpas neseniai įvedė muitus Brazilijai.
BrazilijaJairas Bolsonarokandidatas
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