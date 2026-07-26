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Nušautas Berlyne išpuolį įvykdęs teroristas (2)

2026 m. liepos 26 d. 20:41
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Įtariamasis, kuris šeštadienio vakarą įvykdė teroristinį išpuolį „Pride“ renginio metu Vokietijos sostinėje Berlyne, sekmadienį buvo nušautas policijos operacijos metu.
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Policija pranešė socialinėje platformoje „X“, kad, teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamąjį, šis juos puolė turėdamas rankose „aštrų daiktą“.
Tuomet pareigūnai į jį šovė ir sužeidė.
Pareigūnai iš Specialiųjų operacijų komandos (SEK) į jį šovė ir sužeidė.

Vaizdai iš Berlyno: per LGBT+ festivalį automobilis įvažiavo į minią, vienas žmogus žuvo

Nors Berlyno ugniagesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirtų sužeidimų.
Primename, kad per LGBT+ bendruomenės festivalį „Christopher Street Day“ Berlyne šeštadienio vakarą „Tiergarten“ parke automobilis rėžėsi į žmonių minią ir pražudė mažiausiai vieną moterį ir dar 16 žmonių sužeidė, pranešė policija ir ugniagesiai.
Kaip pranešama, kad automobilis, partrenkęs žmones, buvo nuomotas. Jį, pasak tyrėjų šaltinių, išsinuomojo įtaiamasis 21-erių Abdulas B.
Laikraštis „Bild“ sekmadienį skelbė, kad Berlyno apylinkės teismas prieš kelis mėnesius vyrui skyrė vienerių metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę – už sunkaus, valstybei pavojingo smurtinio nusikaltimo rengimą. Šis kaltinimas, be kita ko, apima teroristinių išpuolių planavimą.
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Tačiau į kalėjimą jis nesėdo. Po nuosprendžio paskelbimo jį esą iš dalies stebėjo policija. Buvo klausomasi ir jo pokalbių telefonu.
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