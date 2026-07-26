Tik Baltarusijoje: A. Lukašenka griežtai pagrasino ūkininkams

Baltarusijos propagandinė naujienų agentūrą BelTA nurodė, kad A. Lukašenka šią žinią perdavė per nuotolinį pasitarimą, kuriame buvo aptariama 2026 metų derliaus nuėmimo kampanija.
A. Lukašenka teigė pavedęs Baltarusijos gynybos ministrui Viktorui Khreninui pasirūpinti, kad nurodymai būtų įgyvendinti. Jis aiškino, kad šalyje trūkstant darbuotojų blogai dirbantys žmonės neturėtų būti baudžiami antrankiais, o galėtų būti siunčiami į kariuomenę.
„Kodėl turėtume dėti žmonėms antrankius, kai mums trūksta darbuotojų? Paklauskite V. Khrenino, perduokite jam mano nurodymą: visi, kurie nemoka dirbti, – į kariuomenę ir prie pietinės sienos, į mišką“, – sakė A. Lukašenka.
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Baltarusijos režimo vadovas taip pat pareiškė, kad jo įsakymu palei Ukrainos sieną jau yra išskirstyti specialiųjų operacijų pajėgų kariai. „Mūsų vaikinai, specialiųjų operacijų pajėgos, mano nurodymu yra išskirstyti palei Ukrainos sieną“, – teigė jis.
Nors anksčiau skelbta apie Rusijos mėginimus įtraukti Minską į karą Ukrainoje, A. Lukašenka tvirtino neketinantis pradėti karo su Ukraina ir atmetė galimų konfliktų su kaimyninėmis valstybėmis tikimybę. Kartu jis pareiškė, kad savo tarnybinių pareigų neatliekantys asmenys turėtų būti siunčiami į kariuomenę, o tokį sprendimą pristatė kaip būdą pagerinti bendrą darbuotojų gerovę.
„Bet kuris valdininkas – iš vyriausybės, srities vykdomojo komiteto ar rajono vykdomojo komiteto – turėtų būti siunčiamas į ūkį vairuoti traktoriaus arba kombaino“, – sakė A. Lukašenka.
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Pasak jo, įsakymų nevykdantys žmonės turėtų tarnauti kariuomenėje ir per derliaus nuėmimo sezoną būti siunčiami į miškus prie sienos. A. Lukašenka pabrėžė, kad ten taip pat reikia darbuotojų.
„Visi, kurie nevykdo nurodymų, turėtų būti siunčiami į kariuomenę. Tegul ten tarnauja, gali sėdėti miške – ten irgi reikia žmonių. Tegul per derliaus nuėmimo sezoną ten tarnauja ir valdininkai, ir tie, kurie nenori dirbti“, – pridūrė jis.
BelTA duomenimis, trečiadienį gynybos ministras V. Khreninas pareiškė ieškosiantis būdų, kaip įgyvendinti Baltarusijos režimo vadovo sumanymą. Į šį procesą ketinama įtraukti karinius komisarus ir vietos valdžios institucijas.
„Pranešiau, kaip bus vykdomas valstybės vadovo nurodymas. Dabar prie šio darbo prisidės kariniai komisarai, kurie netrukus susitiks su vietos valdžios atstovais ir nustatys veiksmų algoritmą“, – sakė V. Khreninas.
A. Lukašenka taip pat pareikalavo užtikrinti, kad visa žemės ūkio technika būtų tinkamai parengta darbui. „Kombainai, traktoriai ir grūdų džiovinimo sistemos turi būti techniškai tvarkingos, o prie kiekvieno įrenginio turi būti paskirti kvalifikuoti darbuotojai“, – sakė jis.