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Tragedija Berlyne: automobilis įvažiavo į „Pride“ renginio dalyvių minią

2026 m. liepos 26 d. 07:46
Lrytas.lt
Vėlų šeštadienio vakarą Berlyne vykusio „Pride“ renginio metu automobilis įvažiavo į žmonių minią. Policijos duomenimis, žuvo vienas žmogus, dar 16 buvo sužeisti, skelbia BBC.
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Policija pranešė nustačiusi įtariamąjį, tačiau kol kas nė vienas asmuo nėra sulaikytas. Vokietijos sostinėje vykdoma intensyvi įtariamojo paieška.
Incidentas įvyko Tyrgarteno parke, netoli garsiųjų Brandenburgo vartų, likus kelioms minutėms iki 22 val. vietos laiku.
Policijos teigimu, baltą automobilį vairavęs asmuo, kaip įtariama, partrenkė kelis žmones. Pareigūnai nurodė, kad yra daug sužeistųjų, kelių būklė pavojinga gyvybei.
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Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas šį incidentą pavadino „siaubingu aktu“ ir pažadėjo jį visapusiškai ištirti.
Berlyno meras Kai'us Wegneris pareiškė, kad tai yra „išpuolis prieš mūsų laisvą ir atvirą visuomenę“.
BerlynasišpuolisAutomobilis
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