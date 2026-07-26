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Vokietijos ministras: ataka Berlyne buvo „islamistinis teroro aktas“

2026 m. liepos 26 d. 16:14
Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas pareiškė, kad išpuolis „Pride“ renginyje Berlyne buvo islamistinis teroro aktas. „Viskas“ esą rodo, kad toks buvo įtariamojo motyvas.
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Įtariamasis pradžioje į žmones rėžėsi automobiliu, o tada kertamuoju ginklu, tikriausiai mačete, puolė kitus, sakė ministras sekmadienį Berlyne. Ir tarp šių yra sužeistųjų.
Įtariamasis Abdulas B. vis dar nerastas. Jis esą gerai žinomas pareigūnams dėl didelio nusikaltimų skaičiaus, radikalizavimosi ir priklausymo islamistų aplinkai.
Įtariamasis, be kita ko, buvo nuteistas vienerių metų ir dešimties mėnesių kalėjimo bausmė, tačiau ji skirta lygtinai. Prokuratūra šį nuosprendį apskundė.

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Ministro teigimu, įtariamasis yra libanietiškų šaknų turintis Vokietijos pilietis. Jo motinai 2002 m. buvo suteikta Vokietijos pilietybė, todėl jis 2005-aisiais gimė kaip Vokietijos pilietis.
A. Dobrindtas sakė, kad per išpuolį per „Pride“ renginį šeštadienio vakarą „Tiergarten“ parke žuvo moteris, sužeistųjų yra 29, kai kurie jų nukentėjo sunkiai.
Ministras paskelbė, kad bus peržiūrėtos didelių renginių saugumo koncepcijos. Dėl to vyriausybė jau kalbasi su federalinėmis žemėmis.
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„Negalima atmesti, kad ir tokie siaubingi įvykiai, tokie teroristiniai išpuoliai ras sekėjų“, – kalbėjo ministras. Saugumo priemonės „abejonių atveju turėtų būti žymiai sugriežtintos“.
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