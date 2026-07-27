A. Guterresas Damaske reikalavo panaikinti visas sankcijas Sirijai

A. Guterresas Damaske susitiko su pereinamojo laikotarpio prezidentu Ahmedu al Sharaa, kuris vadovauja Sirijai nuo ilgamečio diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo 2024 m. gruodį, taip pat užsienio reikalų ministru Asaadu al-Shaibani ir naujo pereinamojo laikotarpio parlamento, kuris šį mėnesį surengė pirmąjį posėdį, pirmininku. JT generalinis sekretorius, be to, lankėsi senamiestyje bei garsiojoje Omejadų mečetėje.
Nuo valdžios pasikeitimo šalis po 13 pilietinio karo metų ėmėsi atkurti savo ekonomiką. Virtinė Vakarų šalių, įskaitant JAV, pradėjo naikinti Sirijai įvestas ekonomines sankcijas. Pasaulio banko vertinimu, atstatymo išlaidos gali siekti 216 mlrd. dolerių (apie 189 mlrd. eurų). Tačiau užsienio investuotojai kol kas laikosi atsargiai.
Sirijai reikia investicijų „į savo ekonomiką ir savo institucijas“, kalbėjo A. Guterresas. Šalis turi „atkurti pagrindines viešąsias paslaugas, atstatyti infrastruktūrą ir susigrąžinti gyvenimo pagrindą“. JT vadovas taip pat paminėjo tikslą užtikrinti „savanorišką, orų ir saugų pabėgėlių bei perkeltų asmenų sugrįžimą“.
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Nuo B. al Asado nuvertimo, JT duomenimis, namo grįžo 1,9 mln. vidaus pabėgėlių ir 1,7 mln. pabėgėlių iš užsienio. Apie 5,5 mln. žmonių vis dar yra pabėgėliai savo šalyje, dar 6 mln. gyvena užsienyje. Apie 15,6 mln. žmonių reikalinga humanitarinė pagalba.
Šeštadienį A. Guterresas pabrėžė, kad JT „šiuo lemiamu momentu“ remia Siriją.
Pastarąjį kartą JT vadovas lankėsi Sirijoje 2009 m. Tada tai buvo Ban Ki Moonas. Po dvejų metų prasidėjo pilietinis karas, pareikalavęs daugiau kaip pusės milijono gyvybių. 2024 m. gale A. al Sharaa vadovaujami islamistai nuvertė ilgametį diktatorių B. al Assadą.
Jungtinės tautosAntonio Guterresasvizitas
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