Azerbaidžanas ir toliau atakuoja žiniasklaidą: įkalinti žurnalistai ir NVO atstovai

„Toplum TV“ darbuotojai Mushfigas Jabbaras, Faridas Ismayilovas ir Elmiras Abbasovas buvo suimti 2024 m. kovo mėnesį per policijos reidą į jų agentūros biurą Baku. Tą pačią dieną buvo suimti keturi NVO darbuotojai ir su naujienų agentūra susijęs demokratijos šalininkas, o po dviejų dienų buvo suimtas „Toplum TV“ įkūrėjas Alasgaras Mammadli.
Visi devyni atmetė kaltinimus kaip politiškai motyvuotus.
Pirmadienį Baku teismas jiems skyrė nuo 12 iki 15 metų laisvės atėmimo bausmes.
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Nuo 2023 m. Azerbaidžane buvo suimti dešimtys žiniasklaidos darbuotojų ir apkaltinti įvairiais nusikaltimais, įskaitant pinigų plovimu ir mokesčių vengimu.
„Toplum TV“, viena žymiausių nepriklausomų žiniasklaidos priemonių Azerbaidžane, paskelbė tyrimus dėl įtariamos vyriausybės pareigūnų ir valstybės saugumo vadovo šeimos narių korupcijos.
Europos žurnalistų federacija pirmadienį itin griežtu pavadino paskelbtą nuosprendį ir paragino nedelsiant paleisti kaltinamuosius.
„Teismo nuosprendis patvirtina politinį teismo proceso pobūdį ir valdžios norą įbauginti ir nuslopinti žurnalistus, kurie tiesiog atlieka savo darbą“, – sakoma pranešime.
Žmogaus teisių grupės jau seniai kaltina buvusį sovietinį Azerbaidžaną, nuo 2003 m. valdomą prezidento Ilhamo Alijevo, opozicinės žiniasklaidos ir nepriklausomos žurnalistikos persekiojimu.
Pasak Žurnalistų apsaugos komiteto, Kaukazo šalis praėjusiais metais užėmė šeštąją vietą pasaulyje pagal įkalintų žurnalistų skaičių, nusileisdama tik Baltarusijai, Rusijai, Izraeliui, Mianmarui ir Kinijai.
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