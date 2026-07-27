V. Volodinas įvardijo tris pagrindinius Valstybės Dūmos darbo prioritetus: vykdyti prezidento nurodymus, „aprūpinti specialiąją karinę operaciją“ ir spręsti klausimus, kuriuos gyventojai visoje šalyje kėlė susitikimuose su deputatais.
Per penkerius metus deputatai priėmė 2 980 federalinių įstatymų, tarp jų – 250 „antisanckcinių įstatymų“.
V. Volodinas taip pat paragino deputatus „demonstruoti strateginį santūrumą“ ir „išlikti vieningiems, kad būtų pasiekti specialiosios karinės operacijos tikslai“.
Kalbą jis baigė fraze „Partijų daug, Tėvynė viena“, o tuomet penkis kartus pakartojo šūkį: „Rusija! Vladimiras Putinas! Pergalė!“
Deputatai prie skandavimo neprisidėjo ir vietoj to atsakė plojimais.
Rusijos parlamento žemieji rūmai – Valstybės Dūma – devintosios kadencijos rinkimus surengs 2026 metų rugsėjo 18–20 dienomis.
Susiję straipsniai
Planuoja mobilizuoti 300–500 tūkst. rusų
Po Valstybės Dūmos rinkimų Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkst. rusų, interviu portalui „Sky News“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Putinas nėra pasirengęs nutraukti šio karo. Turiu žvalgybos ataskaitą. Jis ruošiasi mobilizacijai. Jis nori tai padaryti po rinkimų rugsėjo 21 d. Jis nori padidinti mobilizaciją savo šalyje. Ne pernelyg atvirai, nes bijo savo visuomenės, bet pirmosiomis spalio dienomis jis tai padarys – jei mes nesukelsime jam problemų su logistika, naftos produktais, dyzelinu ir jei mūsų partneriai neįves visapusiškų sankcijų prieš jo agresiją“, – sakė V. Zelenskis, kurį cituoja „Ukrinform“.
Ukrainos prezidento teigimu, Kremliaus galva siekia mobilizuoti nuo 300 iki 500 tūkst. rusų.
„Tai bus didelė problema, nes jis tikėsis mobilizuoti nuo 300 iki 500 tūkst. žmonių. Taigi manau, kad jam nebus sunku šiuos žmones mobilizuoti. Taip, dėl to jis susidurs su vidaus problemomis. Mačiau apklausų rezultatus – jo visuomenė mobilizacijai priešinasi“, – teigė V. Zelenskis.
Ukrainos lyderis pabrėžė, kad didelė dalis Rusijos gyventojų taip pat prieštarauja karui, tačiau vis tiek palaiko V. Putiną.
„Jis negalės jų greitai apmokyti. Tai vėlgi reiškia, kad į mūšio lauką jis siųs žmones, kurie nėra gerai apmokyti ir nebus apmokyti. Tai reiškia daug aukų“, – tikino jis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis pareiškė, kad Rusijos diktatorius V. Putinas ketina išplėsti karą prieš Ukrainą ir sustiprinti atakas prieš šalį, kad šioms atakoms jam reikia daugiau rusų, ir kad Ukraina privalo imtis prevencinių priemonių, jog nuo to apsisaugotų.
RusijaRusijos Valstybės DūmaRinkimai
Rodyti daugiau žymių