Branderburgo vartai po išpuolio Berlyne nusidažė vaivorykštės spalvomis

Šios spalvos laikomos „queer“ bendruomenės simboliu ir reiškia įvairovę bei toleranciją. Jos buvo projektuojamos ant šio Berlyno Mitte rajono paminklo po saulėlydžio.
Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministro Alexandero Dobrindto, per šeštadienio vakarą įvykusį išpuolį žuvo viena moteris, o 29 žmonės buvo sužeisti. Išpuolis buvo įvykdytas automobiliu, o vėliau – aštriu ginklu, manoma, mačete. Policijos duomenimis, popietę nė vieno iš sužeistųjų būklė nebuvo pavojinga gyvybei.
Tuo tarpu policija per operaciją Berlyno Spandau priemiestyje nušovė 21 metų įtariamąjį, kuris, manoma, buvo susijęs su islamistų sluoksniais.