Husiai trikdo laivybą Raudonojoje jūroje

Laivybą Raudonojoje jūroje nuo praėjusios savaitės trikdo Irano sąjungininkai husiai. Jie siekia blokuoti Saudo Arabijos eksportą, taip išplėsdami JAV ir Irano konfliktą, kuris jau paralyžiavo naftos gabenimą Hormuzo sąsiauriu. Galima dviguba blokada slegia globalias energijos rinkas.
Husių karinis atstovas pareiškė, kad grupuotė šeštadienį atakavo Saudo Arabijos valstybinio koncerno „Aramco“ objektus Džizano ir Janbu miestuose. Iš 11 laivų, sekmadienį praplaukusiu Bab al Mandebo sąsiauriu, septyni buvo tanklaiviai. Tarp jų buvo du dideli žalios naftos tanklaiviai (VLCC), plaukę į Saudo Arabijos Janbu uostą ir laivas, susijęs su Rusija.
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Keturi laivai paliko Raudonąją jūrą, tarp jų vienas VLCC, plaukiantis su Honkongo vėliava ir gabenantis 2 mln. barelių Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų naftos Kinijai.
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