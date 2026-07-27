PasaulisĮvykiai

Husiai trikdo laivybą Raudonojoje jūroje

2026 m. liepos 27 d. 13:26
Jemeno husių sukilėlių smūgiai Saudo Arabijos naftos objektams smarkiai paveikė laivybą per Bab al Mandebo sąsiaurį. Sekmadienį sąsiaurį prie Jemeno krantų kirto tik 11 prekybinių laivų – tai mažiausias skaičius per pastaruosius mėnesius, rodo pirmadienį paskelbti „Kpler“ analitikų duomenys, kuriais remiasi agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Laivybą Raudonojoje jūroje nuo praėjusios savaitės trikdo Irano sąjungininkai husiai. Jie siekia blokuoti Saudo Arabijos eksportą, taip išplėsdami JAV ir Irano konfliktą, kuris jau paralyžiavo naftos gabenimą Hormuzo sąsiauriu. Galima dviguba blokada slegia globalias energijos rinkas.
Husių karinis atstovas pareiškė, kad grupuotė šeštadienį atakavo Saudo Arabijos valstybinio koncerno „Aramco“ objektus Džizano ir Janbu miestuose. Iš 11 laivų, sekmadienį praplaukusiu Bab al Mandebo sąsiauriu, septyni buvo tanklaiviai. Tarp jų buvo du dideli žalios naftos tanklaiviai (VLCC), plaukę į Saudo Arabijos Janbu uostą ir laivas, susijęs su Rusija.
Susiję straipsniai
Branderburgo vartai po išpuolio Berlyne nusidažė vaivorykštės spalvomis

Branderburgo vartai po išpuolio Berlyne nusidažė vaivorykštės spalvomis

A. Guterresas Damaske reikalavo panaikinti visas sankcijas Sirijai

A. Guterresas Damaske reikalavo panaikinti visas sankcijas Sirijai

V. Zelenskis prabilo apie šalį sukrėtusį konfliktą ir pasiuntė aiškią žinutę

V. Zelenskis prabilo apie šalį sukrėtusį konfliktą ir pasiuntė aiškią žinutę

Keturi laivai paliko Raudonąją jūrą, tarp jų vienas VLCC, plaukiantis su Honkongo vėliava ir gabenantis 2 mln. barelių Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų naftos Kinijai.
JemenashusiaiSaudo Arabija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.