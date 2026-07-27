Prieš įtemptus rinkimus Izraelyje – rimtas iššūkis B. Netanyahu

G. Eisenkoto iškilimas vyksta svarbiu Izraelio politikos momentu, nes šie rinkimai plačiai vertinami kaip referendumas dėl ilgamečio premjero lyderystės per karą, kurį sukėlė 2023 m. spalio 7-osios „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį.
Neseniai „Channel 12“ atlikta apklausa parodė, kad G. Eisenkoto naujoji partija „Yashar“ (hebrajiškai reiškia „tiesus“ arba „doras“) lenkia B. Netanyahu partiją „Likud“ – prognozuojama, kad 120 narių Knesete ji gaus 23 mandatus, o „Likud“ – 22.
Ta pati apklausa parodė, kad 43 proc. respondentų 66 metų G. Eisenkotą laiko tinkamiausiu kandidatu į ministro pirmininko postą, palyginti su 34 proc., kurie tą patį mano apie B. Netanyahu.
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G. Eisenkotas – kuris atmetė raginimus dėl būsimos Palestinos valstybės kaip neaktualius po spalio 7-osios išpuolių ir buvo Izraelio strategijos, numatančios neproporcingus karinius atsakus Libane, pradininkas – savo kampaniją grindžia 10 punktų programa, kuri, jo teigimu, atkurs Izraelio saugumą, vienybę ir demokratines institucijas.
2015–2019 m. ėjęs Izraelio kariuomenės štabo viršininko pareigas, G. Eisenkotas buvo vienas iš tų, kuriems priskiriamas „Dahiya doktrinos“ sukūrimas – ji pavadinta pagal Beiruto priemiestį, kuris yra „Hezbollah“ tvirtovė.
Ši doktrina, paremta prielaida, kad „Hezbollah“ slepia kovotojus ir ginklus tarp civilių namų bei infrastruktūros objektų, numato triuškinančius Izraelio atsakomuosius veiksmus prieš priešo gyvenvietes, kai Izraelio bendruomenės patiria tolimojo nuotolio atakas.
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Jo civilinio manifesto viršūnėje yra įsipareigojimas įsteigti valstybinę tyrimo komisiją, kuri ištirtų kruviną „Hamas“ 2023 m. tarpvalstybinį išpuolį, sukėlusį Gazos karą ir greitai peraugusį į platesnį regioninį konfliktą, o B. Netanyahu vyriausybė dėl jo buvo apkaltinta žvalgybos klaidomis.
Dešimtys tūkstančių izraeliečių ne kartą rengė demonstracijas, reikalaudami tokio tyrimo, tačiau B. Netanyahu koalicija vietoj to pasiūlė sudaryti komisiją, kurios narius rinktų politikai.
G. Eisenkotas taip pat žada „naują ilgalaikę nacionalinio saugumo doktriną“, skirtą kariuomenei stiprinti ir Izraelio sienoms sutvirtinti.
Vienas iš pagrindinių šios doktrinos punktų – „visuotinės karinės tarnybos įstatymas“, kuris išplėstų privalomąją tarnybą, įtraukiant žydus ultraortodoksus ir arabų kilmės piliečius.
Jis taip pat žada „ginti teismų nepriklausomybę, teisės viršenybę, mažumų teises ir spaudos laisvę“.
Politikoje palyginti naujas G. Eisenkotas sulaukė plačios visuomenės užuojautos po to, kai jo sūnus Galas ir du sūnėnai žuvo kovodami Gazoje.
Skirtingai nuo B. Netanyahu, kilusio iš vienos Izraelio elito šeimų, G. Eisenkotas yra Maroko imigrantų sūnus ir užaugo šalies geografinėje periferijoje.
Nors opozicijos lyderiai Yairas Lapidas ir Naftalis Bennettas taip pat dalyvauja varžybose, dabartinės apklausos rodo, kad nė vienas iš jų neturi tokių gerų galimybių nugalėti B. Netanyahu kaip G. Eisenkotas.
Y. Lapidas ir N. Bennettas kartu valdė 2021–2022 m. koalicijoje, į kurią įėjo arabų partija.