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Tragedija Sietlo centre: žuvo mažiausiai du žmonės, tarp sužeistųjų – mažametis

2026 m. liepos 27 d. 07:13
Lrytas.lt
Per šaudynes Sietle (JAV) vykusiame maisto festivalyje žuvo du žmonės, dar mažiausiai penki buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai.
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Sietlo ugniagesių departamentas patvirtino, kad du žmonės buvo rasti negyvi įvykio vietoje, esančioje „Seattle Center“ komplekse. Tarp sužeistųjų yra ir dvejų metų vaikas, praneša „Sky News“.
Vietos žiniasklaidos priemonė KUOW, remdamasi miesto pareigūnu, skelbia, kad dėl šaudynių sulaikyti du įtariamieji. Kol kas daugiau informacijos apie juos nepateikiama.
Policija pranešė apie kelias aukas
Ugniagesiai į įvykio vietą buvo iškviesti netrukus po 18 val. vietos laiku. Netrukus po to Sietlo policija pranešė apie „kelis šaudynių aukas“ ir paragino gyventojus bei miesto svečius vengti „Seattle Center“ teritorijos.
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Įvykio vietoje dirba gausios policijos ir gelbėjimo tarnybų pajėgos, o pareigūnai toliau aiškinasi incidento aplinkybes.
Šaudynės įvyko populiaraus festivalio metu
Šaudynės įvyko trečiąją kasmetinio maisto festivalio „Bite of Seattle“ dieną.
Festivalis vyksta „Seattle Center“ teritorijoje – viename žymiausių Sietlo kultūros ir renginių centrų, įsikūrusiame greta garsiojo „Space Needle“ bokšto. Ši vieta apima apie 30 hektarų ir yra viena populiariausių miesto lankytinų vietų.
JAVNelaimėtragedija
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