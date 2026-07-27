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V. Zelenskis prabilo apie šalį sukrėtusį konfliktą ir pasiuntė aiškią žinutę

2026 m. liepos 27 d. 10:08
Lrytas.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo Mychailo Fedorovo atsistatydinimą iš gynybos ministro pareigų ir jo konfliktą su buvusiu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Oleksandru Syrskiu.
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Interviu televizijai „Sky News“ jis pabrėžė gerbiantis ir M. Fedorovą, ir O. Syrskį, tačiau svarbios karinės operacijos nėra vieno žmogaus darbas – tai bendros pastangos, kuriose pagrindinį vaidmenį atlieka žvalgybos tarnybos, žvalgybos padaliniai ir fronte kovojantys kariai.
„Jei norite susitelkti į tai, kas šiame kare iš tiesų svarbu, turite suprasti, kad svarbiausias yra karys, kareivis“, – sakė jis.
Paklaustas, ar grąžintų M. Fedorovą į pareigas, V. Zelenskis tiesioginio atsakymo nepateikė. Jis teigė neturintis nei laiko, nei galimybių leisti, kad nesutarimai darbo vietoje paveiktų karinę strategiją.

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„Neturiu laiko deryboms. Žiūrėkite, neturiu laiko išklausyti vienos pusės, o paskui kitos, nes abi pusės nėra pasirengusios susitikti kasdien – jos turi susitikti kas valandą, kol mūsų dangus bus apsaugotas. Man nereikia aiškintis, kas teisus, o kas ne“, – dėstė prezidentas.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad pastaraisiais mėnesiais kilo rimtų problemų bendradarbiaujant tarp kariuomenės Generalinio štabo ir Gynybos ministerijos.
„Yra dalykų, kuriuos galime valdyti tik glaudžiai bendradarbiaujant ministerijai ir kariuomenei. Negalima visko kontroliuoti tik iš vienos pusės... Man reikia vienybės tarp šių dviejų institucijų“, – pabrėžė jis.
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Anksčiau M. Fedorovas pareiškė, kad sutiktų sugrįžti tik į gynybos ministro pareigas. Jis pažymėjo, kad jam svarbios ne pareigos ar statusas, o galimybė realiai daryti įtaką rezultatams ir priartinti Ukrainos pergalę.
UkrainaVolodymyras ZelenskisOleksandras Syrskis
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