„Mizan“ duomenimis, vyrams, be kita ko, buvo pareikšti kaltinimai dėl „korupcijos Žemėje“ ir „karo prieš Dievą“. Irano naujienų agentūra „Mehr“ pranešė, kad nuteistieji buvo viešai pakarti aikštėje Malekšahro mieste centrinėje Isfahano provincijoje.
Gruodžio pabaigoje dėl blogos ekonominės padėties Irane kilę protestai greitai peraugo į demonstracijas prieš politinę vadovybę. Sausio 8 ir 9 dienomis protestai pasiekė kulminaciją.
Teheranas po to pripažino, kad žuvo daugiau kaip 3 tūkst. žmonių ir smurtą aiškino JAV ir Izraelio valdomais „teroro aktais“. Užsienio žmogaus teisių organizacijos tuo tarpu kalbėjo apie valstybės jėga numalšintus protestus, per kuriuos žuvo tūkstančiai žmonių.
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Nevyriausybinių organizacijų duomenimis, Iranas po Kinijos yra šalis, kurioje dažniausiai vykdomos mirties bausmės. Vasario pabaigoje JAV ir Izraeliui pradėjus karą, egzekucijų esą dar padaugėjo – ypač susijusių su demonstracijomis sausį.