JAV pradeda savo karinių pajėgumų Europoje peržiūrą

„Kaip tuomet paaiškino sekretorius (Hegsethas), tai bus tikra peržiūra, skirta užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, kad Europa prisiimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą“, – rašė JAV gynybos viceministras Elbridge‘as Colby platformoje „X“.
„Šios peržiūros rezultatas bus spartesnis NATO virtimas stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu“, – pridūrė E. Colby.
Prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į jo karą Irane, įskaitant atsisakymą leisti JAV pajėgoms naudotis jų bazėmis karo pradžioje.
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P. Hegsethas taip pat pagrasino sumažinti Vašingtono išlaidas NATO, jei sąjungininkai nepasieks gynybos išlaidų tikslų.
Vašingtonas aiškiai leido suprasti Europai, kad nori, jog žemyno NATO sąjungininkai prisiimtų pagrindinę atsakomybę už savo pačių konvencinę gynybą, nes JAV dėmesys vis labiau krypsta į Kiniją.
Vykdydamas šį procesą Pentagonas jau pranešė sąjungininkams, kad mažina visame pasaulyje turimų pajėgumų, kuriuos skiria NATO operacijoms, skaičių.