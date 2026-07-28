Lenkija viešai atsakė V. Putinui dėl Ukrainos

„Lenkija neturėjo, neturi ir neturės jokių teritorinių pretenzijų į Ukrainą“, – teigiama Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pirmadienį paskelbtame pareiškime, kuriame dar kartą patvirtinamas šalies palaikymas Ukrainos suverenumui ir teritoriniam vientisumui.
Šis ministerijos pareiškimas pasirodė po sekmadienį V. Putino išsakytų pastabų, neva Ukrainos kaimynės neišvengiamai reikš pretenzijas į kai kurias jai dabar priklausančias žemes.
„Esu įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau Ukraina praras savo vakarines teritorijas – žemes, kurios kadaise priklausė Lenkijai, Vengrijai ir Rumunijai. Tai gali užtrukti metus, dvejus, 10 ar 15 metų, bet galiausiai istorija viską pastatys į savo vietas“, – susitikime su Rusijos karinio jūrų laivyno kariais Sankt Peterburge sakė V. Putinas.
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Lenkijos užsienio reikalų ministerija šiuos jo pareiškimus įvertino kaip dar vieną Kremliaus dezinformacijos kampanijos pavyzdį, apkaltindama Maskvą bandymu sėti nesantaiką tarp Kyjivo ir jo sąjungininkų.
Ministerija pridūrė, kad tokie pareiškimai taip pat yra dar vienas Kremliaus bandymas nukreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį nuo ilgai trunkančio Rusijos karo prieš Ukrainą.