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Po atakos Berlyne – naujos detalės: užpuolikas prisiekė ištikimybę „Islamo valstybei“

2026 m. liepos 28 d. 16:43
Vyras, kaltinamas savaitgalį Berlyne per „Pride“ paradą įvykdęs mirtiną išpuolį, vaizdo įraše prisiekė ištikimybę „Islamo valstybei“, antradienį pranešė prokurorai.
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Vaizdo įrašas buvo rastas 21 metų Abdulo Rahmano Ballouto telefone ir buvo įrašytas šeštadienį, tą dieną, kai įvyko išpuolis, per kurį žuvo 65 metų lenkė ir buvo sužeistas 31 žmogus, teigė prokurorai, patvirtindami žiniasklaidos pranešimus.
Prokuratūros atstovas spaudai sakė, kad vaizdo įraše matyti kaukėtas asmuo, manoma, A. R. Balloutas, prisiekiantis ištikimybę grupuotei „Islamo valstybė“. Dienraštis „Bild“ pranešė, kad A. R. Ballouto telefonas buvo rastas išsinuomotame mikroautobuse, kuriuo užpuolikas rėžėsi į minią netoli eitynių vietos ir atsitrenkė į medį Tiergarteno parke.
Vidaus reikalų ministras Alexanderas Dobrindtas per televiziją sakė, kad vaizdo įraše matomas asmuo, manoma, yra įtariamasis.

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Pasak jo, tyrėjai analizuoja automobilyje rastą mobilųjį telefoną, be to, sąsajų su „Islamo valstybe“ aptikta A. R. Ballouto namuose rastuose duomenų saugojimo įrenginiuose.
Automobilyje buvo rastas ne tik telefonas, bet ir mačetės dėklas. Manoma, kad užpuolikas, palikęs sudaužytą automobilį, mačete užpuolė daugiau žmonių, pranešė „Bild“.
Policija sekmadienį nušovė A. R. Balloutą ir teigė, kad jis puolė pareigūnus aštriu ginklu.
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A. R. Balloutas, iš Libano kilęs Vokietijos pilietis, buvo žinomas baudžiamojo teisingumo sistemai. Praėjusiais metais jis išvyko į Libaną ir nesėkmingai mėgino kovoti už „Islamo valstybę“. Šaltinis Libano teismų sistemoje sakė, kad A. R. Balloutas buvo nuteistas trims mėnesiams kalėjimo už priklausymą džihadistų grupuotei.
Jis buvo sulaikytas, kai grįžo į Vokietiją, ir gegužę nepilnamečių teismo buvo nuteistas už „rimto smurto veiksmo planavimą“, jam buvo skirta lygtinė vienerių metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
VokietijaBerlynasIslamo valstybė

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