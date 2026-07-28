Kaip praneša portalas „Liepajniekiem.lv“, įtariamasis yra Latvijos valstybinės policijos jaunesnysis inspektorius.
„Liepajniekiem.lv“ rašo, kad policija nuo komentarų apie įtariamąjį susilaikė ir pateikė tik bendrą pranešimą spaudai.
Remiantis valstybės tarnautojo deklaracija, iš Vainiaudos kilęs A. Silniekas anksčiau dirbo Liepojos savivaldybės policijos pareigūnu, o 2023 m. pabaigoje pradėjo dirbti Valstybinėje policijoje.
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Latvijos valstybinės policijos atstovė Madara Šeršniova informavo, kad naktį į sekmadienį buvo gautas pranešimas apie Priekulės miesto šventės metu kilusį konfliktą tarp kelių asmenų.
Konflikto metu vienas vyras buvo sužalotas. Jis mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Latvijos žiniasklaida skelbia, kad įvykio vietoje buvo sulaikytas neblaivus Latvijos policijos jaunesnysis inspektorius, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą. Įvykio metu jis nebuvo tarnyboje.
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Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tyčinio sunkaus kūno sužalojimo, dėl kurio nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų mirė.
Anoniminiai liudininkai socialiniuose tinkluose teigia, kad pareigūnas vyrą „užmušė vienu smūgiu“ – esą krisdamas jis susitrenkė galvą.
Vis dėlto neoficiali informacija yra labai prieštaringa: komentaruose taip pat pasirodė teiginių, kad auka buvo mušama net ir tuomet, kai „žmogus jau gulėjo nejudėdamas“. Taip pat sklando kalbos, kad konflikte dalyvavo dar vienas policijos pareigūnas – smūgiavusiojo giminaitis.
Keli renginio lankytojai laikraščiui pasakojo, kad apie tragediją prie Priekulės kultūros namų sužinojo tik tada, kai atvyko greitosios pagalbos medikai.
Anot vienos liudininkės, medikai nukentėjusįjį bandė atgaivinti apie pusvalandį. „Girdėjau kalbant, kad vyras mirė. Būrelis vaikinų vaikščiojo aplinkui ir klausinėjo, gal kas žino, kas tas žuvusysis. Tačiau niekas nieko nežinojo. Reiškiu užuojautą vyro artimiesiems“, – teigė kita renginio dalyvė.
Viešojoje erdvėje išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad vienas vyras, galimai N. Vamzis, guli ant žemės, tačiau muštynės tarp kitų asmenų vis dar tęsiasi, o kažkas bando juos išskirti. Incidentą stebi keli jaunuoliai, tačiau nematyti, kad įsikištų policija ar apsauga.
„Savivaldybės policija informavo, kad apsauga įsikišo ir, panaudojusi ašarines dujas, greitai nutraukė konfliktą“, – aiškino Pietų Kuršo savivaldybės meras Andris Jankovskis.
N. Vamzis buvo Liepojos muzikos, meno ir dizaino vidurinės mokyklos pedagogas, mokymo programos „Aprangos dizainas“ vadovas.
Šį savaitgalį regione vyks Vainiaudos šventė, o kitą savaitę – Aizputės miesto šventė, todėl posėdyje aptarta, ką reikėtų tobulinti siekiant užtikrinti viešąją tvarką.
„Patariu žmonėms: pastebėję bręstantį konfliktą, nedelsiant praneškite policijai ar apsaugos darbuotojams, kad ateityje išvengtume panašių nelaimių“, – ragina Pietų Kuršo savivaldybės meras.