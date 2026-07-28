V. Putinas šią kasmetinę šventę, vykstančią paskutinį liepos sekmadienį, paprastai naudoja Rusijos jūrinės galios demonstravimui. Per ją karo laivai plaukdavo Nevos upe Sankt Peterburge, vykdavo karinio jūrų laivyno paradai ir aviacijos pasirodymai.
Tačiau šiemet iškilmingi renginiai buvo atšaukti.
Sankt Peterburgo naujienų portalui „Fontanka“ Rusijos gynybos ministerijos šaltiniai teigė, kad nebuvo duota jokių nurodymų organizuoti paradą, o Karinio jūrų laivyno atstovas portalui sakė: „Dabar ne tas laikas.“
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Kremlius pernai teigė, kad renginys buvo atšauktas dėl saugumo priežasčių. Nors šįkart oficiali priežastis nepateikta, Ukrainos dronai jau buvo smogę taikiniams antrame pagal dydį Rusijos mieste, kuris įprastai yra stipriai saugomas oro gynybos sistemų.
Liepos 24 dieną miestas buvo apšaudytas, kai Ukraina surengė dar vieną smūgį objektams, susijusiems su internetinės prekybos bendrove „Wildberries“. Dėl atakos į dangų kilo tiršti dūmų debesys, o komerciniai skrydžiai buvo sustabdyti.
Vietoj įprasto renginio V. Putinas pasakė daug kuklesnę kalbą Admiralitete – Rusijos karinio jūrų laivyno būstinėje Sankt Peterburge.
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Vaizdo įrašuose matyti, kaip jis sveikina stovinčius jūrų pėstininkus, o už jų matomas povandeninio laivo atvaizdas. Ukrainą palaikantys socialinių tinklų vartotojai dėl to ėmė šaipytis.
Ukrainos „X“ kanalas „Military News UA“ paskelbė, kad Rusijoje „įvyko Karinio jūrų laivyno dienos paradas, bet be paties laivyno. Vietoj tikrų laivų buvo didžiuliai jų nuotraukų plakatai.“
Naujienų kanalas „Nexta“ taip pat paskelbė tą patį vaizdo įrašą „X“ platformoje ir pridūrė: „Putinas vėl pažemino save pasaulio akivaizdoje! Vadinamoji Karinio jūrų laivyno diena paminėta su nupieštu povandeniniu laivu ant sienos.“
„Kremlius jau pašalino šį nesėkmingą momentą iš savo oficialių svetainių, tačiau internetas niekada nepamiršta“, – šaipėsi „Nexta“.
Po vaizdo įrašo pasirodymo vartotojai juokavo: „Operatorius tikriausiai jau Kolyme“, turėdami omenyje vietovę, kurioje veikė garsus sovietinių laikų Gulago lagerių tinklas.
Ukrainos žiniasklaidos priemonė „United 24 Media“ paskelbė: „Putinas surengė sau Karinio jūrų laivyno dienos paradą be laivyno. Vietoj to jis pasitenkino milžinišku atspausdintu povandeninio laivo paveikslu.“
Jürgenas Naudittas, Ukrainą palaikantis „X“ apžvalgininkas, rašantis apie karą, teigė: „Rusijos Federacijos Karinio jūrų laivyno dienos paradas įvyko be laivyno – tai aiškiai parodo tikrąją Rusijos karinio jūrų laivyno būklę.“
V. Putinas vis tiek pasinaudojo šia diena, kad pakartotų Kremliaus retoriką apie jo pradėtą karą Ukrainoje.
Jis pareiškė, kad Rusijos karinis jūrų laivynas atlieka svarbų vaidmenį siekiant Maskvos karo tikslų Ukrainoje ir yra pagrindinis elementas užtikrinant Rusijos pasaulinį saugumą.
Jis taip pat sakė, kad Maskva gins savo interesus Šiaurės jūrų kelyje ir užtikrins Kaliningrado srities saugumą nuo bet kokių grėsmių. Šis Rusijos eksklavas laikomas galimu įtampos židiniu, jei tarp Rusijos ir NATO prasidėtų kariniai veiksmai.
V. Putinas pripažino karo kainą, tačiau leido suprasti, kad didelės karinės išlaidos bus tęsiamos.
„Dabar esame priversti skirti daug išteklių – ir tai yra pateisinama – kad užtikrintume specialiosios karinės operacijos sėkmę ir pasiektume jos tikslus“, – sakė jis.
Vizito metu V. Putinas išėjo „susitikti“ su visuomene, tačiau interneto vartotojai šį epizodą išjuokė.
Iš vaizdo medžiagos matyti, kaip diktatorių apsupo glaudus sunkiai ginkluotų apsaugos pareigūnų žiedas, kurie savo ginklus nukreipdavo ir į minią.
V. Putinas bendravo su žmonėmis ne ilgiau kaip 25 sekundes.
Vašingtone įsikūręs analitinis centras Karo studijų institutas (ISW) įvertino Rusijos karinio jūrų laivyno vado admirolo Aleksandro Moisejevo sekmadienio komentarus apie planus Šiaurės laivyne kurti bepiločių sistemų dalinius.
ISW teigė, kad šis planas iš dalies skirtas „apsaugoti Rusijos laivus nuo suintensyvėjusių Ukrainos smūgių prieš Rusijos karinio jūrų laivyno objektus Juodojoje ir Azovo jūrose.“
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