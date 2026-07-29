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Po Irano atakų prieš JAV bazes Jordanijoje D. Trumpas pažadėjo smarkiai smogti atgal

2026 m. liepos 29 d. 16:03
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad JAV karinės pajėgos, atsakydamos į Irano raketų ataką prieš jų bazes Jordanijoje, smarkiai smogs Islamo Respublikai, pranešė „Fox News“.
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„Mes jiems smarkiai smogsime. Jie gaus į kailį“, – „Fox News“ korespondentas citavo D. Trumpo žodžius.
Korespondentas pridūrė, kad JAV prezidentas, norėdamas pabrėžti savo mintį, vartojo keiksmažodžius.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVJordanija

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