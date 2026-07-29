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Po skandalo – pirmasis V. Zelenskio ir D. Tusko susitikimas: paaiškėjo, apie ką kalbėjosi

2026 m. liepos 29 d. 20:49
Lrytas.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį Liubline susitiko su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku.
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Tai buvo pirmasis V. Zelenskio vizitas Lenkijoje po diplomatinės įtampos tarp abiejų šalių, kilusios dėl ginčo dėl Baltojo erelio ordino, skelbia „The voice of Ukraine“.
D. Tusko biuras prieš susitikimą skelbė, kad pagrindinis pokalbių dėmesys bus skirtas V. Zelenskio vizito Jungtinėse Valstijose rezultatams ir jo susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

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Susitikime lyderiai taip pat aptarė Ukrainos ir Lenkijos santykių normalizavimą, saugumo bei gynybos bendradarbiavimą, paramos Ukrainai koordinavimą su Europos partneriais ir reakciją į įtampos tarp abiejų visuomenių apraiškas.
V. Zelenskio atvykimas į Lenkiją sulaukė papildomo dėmesio dėl pastaruoju metu išaugusių diskusijų apie istorinius klausimus ir dvišalius santykius. Vis dėlto Kyjivas ir Varšuva pabrėžia būtinybę išlaikyti bendradarbiavimą Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje.
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