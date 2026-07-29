Vieno iš šaltinių teigimu, „Wildberries“ ieško apie 100 tūkst. kv. metrų sandėliavimo ploto. Kitas šaltinis nurodė, kad prekyvietė pasirengusi išsinuomoti praktiškai visus šiuo metu Kazachstane esančius laisvus sandėlius.
Taip bendrovė tikisi nuo Ukrainos atakų apsaugoti bent dalį savo logistikos infrastruktūros, skelbia „The Moscow Times“. Vis dėlto rasti tinkamų patalpų Kazachstane gali būti sudėtinga.
2025 m. pabaigoje Kazachstane buvo apie 1,9 mln. kv. metrų aukštus kokybės standartus atitinkančių sandėlių, tačiau laisvi buvo tik 5,8 proc. jų. Nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovės „IBC Global“ atstovas Stanislavas Achmedzianovas teigė, kad šiuo metu Kazachstano rinkoje nėra nė vieno laisvo sandėlio, kurio plotas siektų 100 tūkst. kv. metrų.
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Birželio pabaigoje visoje šalyje iš viso buvo laisva apie 130 tūkst. kv. metrų sandėlių ploto. Tačiau šie sandėliai išsidėstę skirtinguose miestuose.
Persikėlusi į užsienį „Wildberries“ taip pat nesutaupytų, nes sandėlių nuomos kainos Kazachstane beveik pasivijo Maskvos lygį.
„Wildberries“ taip pat svarsto galimybę plėsti logistikos infrastruktūrą pačioje Rusijoje. Tačiau laisvų sandėlių savininkai dabar nenoriai sudaro naujas nuomos sutartis su elektroninės prekybos platformomis, nes baiminasi tolesnių Ukrainos dronų atakų.
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Nuostolių negrąžins
Anksčiau „Wildberries“ buvo nurodžiusi, kad standartiniai sandėlių draudimo polisai nepadengia nuostolių, patirtų dėl dronų atakų. Dėl to daliai nekilnojamojo turto savininkų bendradarbiavimas su elektroninės prekybos bendrovėmis tapo rizikingesnis.
Rusija ir Kazachstanas priklauso Eurazijos ekonominei sąjungai, todėl prekės tarp šių šalių gali judėti be didesnių kliūčių.
„Wildberries“ valdanti RWB grupė nepatvirtino tiesioginio ryšio tarp planų Kazachstane ir nesiliaujančių dronų išpuolių. Grupės spaudos tarnyba tikino, kad bendrovė nuosekliai plečia logistikos infrastruktūrą visose šalyse, kuriose veikia ši elektroninės prekybos platforma.
RWB grupė taip pat nurodė Kazachstane jau statanti daugiau nei 100 tūkst. kv. metrų ploto logistikos centrą Almatoje. Dar vienas daugiau nei 160 tūkst. kv. metrų ploto centras statomas Astanoje.
Bendrovės teigimu, šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama prekių perskirstymui tarp sandėlių. Taip siekiama užtikrinti nepertraukiamą veiklą.
Ukrainos smūgiai
Ukraina smūgiuoti „Wildberries“ logistikos objektams pradėjo liepos 18 d., o atakos tęsiasi iki šiol. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per šią platformą parduodama karinės paskirties įranga, todėl Ukraina jos sandėlius laiko teisėtais kariniais taikiniais.
Dronų smūgiai pasiekė „Wildberries“ sandėlius Sankt Peterburge, Maskvos srityje, okupuotame Kryme, Tambovo ir Voronežo srityse, taip pat Stavropolio ir Krasnodaro kraštuose. Naktį į liepos 29-ąją po dronų atakos Riazanėje buvo evakuoti vieno bendrovės logistikos centro darbuotojai.
Anksčiau skelbta, kad dėl atakų veiklą teko sustabdyti mažiausiai keturiuose logistikos kompleksuose. Bendras šių objektų plotas siekia 444 tūkst. kv. metrų, arba 8 proc. viso „Wildberries“ logistikos tinklo.
Liepos 28 d. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad valdžia esą stebi susiklosčiusią padėtį. Tačiau sprendimų dėl galimos paramos bendrovei kol kas nepriimta.
„Wildberries“ yra didžiausia Rusijos elektroninės prekybos platforma.
2025 m. platformos apyvarta Rusijoje išaugo 49 proc. ir pasiekė 6,1 trln. rublių, arba apie 67,3 mlrd. eurų. Grynasis pelnas padidėjo 68 proc. – iki 175 mlrd. rublių, arba maždaug 1,93 mlrd. eurų.
Šiuo metu „Wildberries“ valdo 209 logistikos objektus. Jų bendras plotas sudaro maždaug 5,6 mln. kv. metrų.
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