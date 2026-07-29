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Rusija paskelbė tarptautinę „Telegram“ įkūrėjo paiešką

2026 m. liepos 29 d. 09:58
Rusija trečiadienį paskelbė tarptautinę „Telegram“ įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką, pateikusi kaltinimus „bendrininkavimu vykdant terorizmą“.
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„Paskelbta tarptautinė paieška (...) „Telegram“ vadovo P. Durovo atžvilgiu“, – teigiama Rusijos saugumo tarnybos (FSB) pareiškime, kurį citavo Rusijos naujienų agentūros.
Priduriama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emyratų pasus turintis P. Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje.
Pasak naujienų agentūros „Reuters“, FSB aiškina, kad kaltinimai susiję su tuo, jog „Telegram“ nepašalino medžiagos, „kurią Ukrainos specialiosios tarnybos bei teroristinės ir ekstremistinės organizacijos naudojo sabotažo ir terorizmo aktams, masinėms žudynėms bei kibernetinio sukčiavimo operacijoms Rusijos Federacijos teritorijoje ruošti ir koordinuoti“.
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Nei P. Durovas, nei „Telegram“ kol kas jokių komentarų nepateikė.
2013 m. jo įkurta šifruotų žinučių siuntimo platforma „Telegram“, jos pačios duomenimis, turi daugiau nei 1 mlrd. naudotojų, ir yra plačiai naudojama tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje.
Pastaraisiais metais Kremlius ne kartą bandė apriboti „Telegram“ naudojimą, skatindamas pereiti prie valstybinės žinučių siuntimo platformos „MAX“.
RusijaPavelas DurovasTelegram
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