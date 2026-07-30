Ispanijos kurorte nuaidėjo šūviai: prie paplūdimio baro sužeistas lietuvis

Informaciją paskelbė leidiniai „The Spanish Eye“, „SUR in English“ ir „The Olive Press“. Apie incidentą taip pat pranešė Ispanijos visuomeninis transliuotojas RTVE ir naujienų agentūra EFE.
Antradienį apie 17.30 val. tarnybos sulaukė pranešimų apie šūvius Sonora paplūdimio baro automobilių stovėjimo aikštelėje. Liudininkai teigė girdėję kelis šūvius ir matę kraujuojantį žmogų.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, įvykio vietoje kilo panika. Ten buvo išsiųsti policijos pareigūnai ir greitosios medicinos pagalbos medikai.
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Pareigūnai patvirtino, kad vyras patyrė šautinių sužalojimų, tačiau jo būklė kol kas neviešinama. EFE skelbia, kad nukentėjusysis yra 31 metų Lietuvos pilietis.
Kiti leidiniai, remdamiesi savo šaltiniais, nurodo, kad vyras buvo pašautas į koją ir pilvo sritį. Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad į jį pataikė keturios kulkos.
Kol kas neskelbiama, kas galėjo būti išpuolio taikinys ir kokios galimos šaudynių priežastys. Nacionalinė policija pradėjo tyrimą ir ieško vieno ar kelių įtariamųjų.
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Žiniasklaidos teigimu, užpuolikai iš įvykio vietos galėjo pasišalinti tamsios spalvos automobiliu. Įtariama, kad ši transporto priemonė galėjo būti pavogta.
Dėl incidento kol kas niekas nesulaikytas. Tyrimas tęsiamas.
Šaudynės įvyko netoli Los Granados Playa gyvenamojo komplekso, prabangiame Esteponos pakrantės rajone, populiariame tarp užsieniečių. Vietos žiniasklaida pabrėžia, kad kai kurių šiame rajone esančių būstų vertė siekia milijonus eurų.