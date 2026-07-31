„Hamas“ sutikus nusiginkluoti – tyla iš Izraelio

Pagal susitarimą palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos Ruožo.
Izraelis iš karto šio pranešimo nekomentavo. Tačiau prieš pat jį vienas politinis šaltinis Izraelyje naujienų agentūrai AFP sakė, kad siūlomas susitarimas „neužtektinai“ atitinka Izraelio reikalavimus dėl visiškos Gazos Ruožo demilitarizacijos.
Tas pats šaltinis taip pat teigė, kad šią savaitę Vašingtone vykusiame Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir D. Trumpo susitikime „Gazos klausimas apskritai nebuvo aptartas“.
Naujas etapas Gazos Ruože: „Hamas“ esą sutiko atiduoti ginklus
Palestiniečių islamistų grupuotės ginklai buvo viena pagrindinių kliūčių įgyvendinant nuo spalio galiojantį paliaubų susitarimą. Tačiau ketvirtadienį vėlai vakare D. Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl „visiško „Hamas“ nuginklavimo“ ir pavadino tai itin svarbiu žingsniu kuriant naują palestiniečių valdžią Gazos Ruože.
„Hamas“ pareigūnai AFP sakė, kad jų judėjimo ginklų saugojimo procesą prižiūrėtų D. Trumpo įsteigtas Taikos tarybos komitetas, kuriam pavesta administruoti Gazos Ruožą.
Grupuotė nurodė besitikinti, kad tarpininkai ir Taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygų, įskaitant pasitraukimą iš Gazos Ruožo.
Islamistinės grupuotės derybų komandos narys Ghazi Hamadas teigė, kad judėjimas daro „nuolaidas mūsų žmonių Gazos Ruože labui, kad išgelbėtų juos nuo žudymo ir priverstinio perkėlimo“.
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„Izraelis nesikiš į nuginklavimo klausimą. Šią užduotį atliks Nacionalinis Gazos administravimo komitetas (NCAG)“, – tikino jis.
Nepaisant nuo spalio galiojančių paliaubų, smurtas Gazos Ruože nesiliauja. Sveikatos apsaugos pareigūnų duomenimis, ketvirtadienį per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai keturi žmonės, tarp jų – du vaikai.
Taikos taryba tikina dabar skirsianti dėmesį susitarimo įgyvendinimui
Taikos taryba socialiniame tinkle „X“ patvirtino, kad „Hamas“ „sutiko su išsamiu veiksmų planu dėl kitų paliaubų Gazos Ruože etapų įgyvendinimo“.
„Dabar mūsų dėmesys nukreipiamas į įgyvendinimą“, – rašoma Taikos tarybos pranešime.
Jame priduriama, kad NCAG „netrukus pradės laipsnišką perėjimą prie visų valdymo įgaliojimų perėmimo“.
Ankstesniame įraše savo socialiniame tinkle D. Trumpas teigė, kad nuginklavus „Hamas“, „Izraelio pajėgos pasitrauks, o už Gazos Ruožo gyventojų ir kaimyninių teritorijų saugumą bus atsakingos Tarptautinės stabilizavimo pajėgos kartu su naujai suformuotomis Palestinos policijos pajėgomis“.
Taikos tarybos specialusis atstovas Gazai Nickolay Mladenovas penktadienį pareiškė, kad šis susitarimas buvo pasiektas po „kelis mėnesius trukusių labai sudėtingų derybų“.
„Tai, kas vyks toliau, yra dar svarbiau. Įgyvendinimas ir jo patikra turi būti realūs. Pasitraukimas turi vykti kartu su nuginklavimu“, – platformoje „X“ rašė N. Mladenovas.
Teigia, kad jokių išimčių nebus
Su Egipto valstybe siejama žiniasklaidos priemonė „Al-Qahera News“ penktadienį pranešė, kad Kaire netrukus įvyks paliaubų tarpininkų – Egipto, JAV, Kataro ir Turkijos – susitikimas, skirtas antrajam paliaubų plano etapui.
„Toliau įgyvendiname veiksmų planą, kuriame numatytas subalansuotas ir pragmatiškas kelias į priekį – visiškas nuginklavimas ir laipsniškas atsakomybės perdavimas technokratinei vyriausybei“, – naujienų agentūrai AFP anksčiau sakė vienas su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs diplomatinis šaltinis.
„Nebus jokių išimčių nei tam tikriems ginklams, nei tam tikriems asmenims. Viena valdžia, vienas įstatymas, vienas ginklas“, – pabrėžė jis.
Jo teigimu, veiksmų plane numatyta „visų tunelių, ginklų sandėlių ir ginklų gamybos objektų likvidavimo procedūra“.
Pasak šaltinio, specialus patikros mechanizmas užtikrins, kad abi šalys šio susitarimo laikytųsi.
Anksčiau su derybomis susipažinęs šaltinis „Hamas“ grupuotėje AFP sakė, kad judėjimas „laukia Izraelio atsakymo į pataisas, kurias neseniai pateikėme tarpininkams“.
Pasak jo, pataisos susijusios su dviem Taikos tarybos pateikto veiksmų plano punktais.
Kalbėdamas apie punktą dėl ginklų, šaltinis teigė, kad „kai kurie punktai buvo išbraukti, o vietoje jų pasiūlytos alternatyvos“.
Tuo metu su AFP dar prieš paskelbiant apie susitarimą kalbėjęs politinis šaltinis Izraelyje buvo griežtas.
„Izraelis reikalauja visiško „Hamas“ nuginklavimo, įskaitant visų ginklų pašalinimą iš Gazos Ruožo ir visišką jo demilitarizaciją ir tai laiko išankstine bet kokio proceso sąlyga“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad karas Gazos Ruože prasidėjo po beprecedentės „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių atakos prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., per kurią žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių. 251 žmogus buvo paimtas įkaitais. Nuo karo pradžios per Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo per 70 tūkst. žmonių.