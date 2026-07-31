Griežta Italijos reakcija į migrantų krizę: sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija

„Laikinas Šengeno susitarimo su Ispanija sustabdymas yra būtinas sprendimas siekiant apsaugoti mūsų piliečių saugumą ir apginti Europos sienas“, – socialiniame tinkle „X“ parašė A. Tajani.
Anksčiau šią savaitę vieną iš dviejų Ispanijos teritorijų prie Maroko Viduržemio jūros pakrantės Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami.
Bandydami patekti į šią teritoriją žuvo mažiausiai 34 žmonės, penktadienį teigė Seutos prezidentas Juanas Jesusas Vivas, o antplūdis sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl Europos Sąjungos (ES) išorinės sienos saugumo.
Seutą užplūdo migrantai: per kelias dienas atvyko daugiau nei 1,5 tūkst.
Italija dar ketvirtadienį paragino užverti Ispanijai Šengeno erdvę, o prie šio raginimo penktadienį prisijungė ir Suomija bei Danija.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu.
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Pasak teismo, neteisėtai sieną kirtusių migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims, atvykusiems jūra. Vis dėlto mafija, anot P. Sanchezo, šį įstatymą interpretavo sau palankiu būdu, ir jos aiškinimas žaibiškai paplito.
Seuta, kaip ir Ispanijos Meliljos eksklavas, turi vienintelę ES sausumos sieną su Afrika. Todėl šios teritorijos reguliariai tampa žmonių, kurie tikisi geresnio gyvenimo Europoje, kelionės tikslu.