Iš D. Trumpo – reakcija į migrantų antplūdį Ispanijoje: „Įsidėmėkite šį vaizdą“

„Tai siaubinga. Įsidėmėkite šį vaizdą. Po trejų metų taip atrodysime ir mes, jeigu į valdžią ateis ne tie. Jeigu į valdžią ateis demokratai, jūsų gyvenimas nebus labai geras“, – televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas.
Daugelis iš maždaug 60 tūkst. migrantų, kurie šią savaitę atvyko į mažytę Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą, jau grįžo į Maroką, penktadienio popietę pranešė Ispanijos žiniasklaida.
Iki penktadienio 13 val. (vietos, 14 val. Lietuvos laiku) 25 tūkst. žmonių vėl paliko šią teritoriją, skelbė valstybinis transliuotojas RTVE.
Seutą užplūdo migrantai: per kelias dienas atvyko daugiau nei 1,5 tūkst.
Anksčiau šią savaitę vieną iš dviejų Ispanijos teritorijų prie Maroko Viduržemio jūros pakrantės Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami.
Bandydami patekti į šią teritoriją žuvo mažiausiai 34 žmonės, penktadienį teigė Seutos prezidentas Juanas Jesusas Vivas, o antplūdis sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl Europos Sąjungos (ES) išorinės sienos saugumo.
Italija ketvirtadienį paragino užverti Ispanijai Šengeno erdvę, prie šio raginimo penktadienį prisijungė ir Suomija.
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Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu.
Pasak teismo, neteisėtai sieną kirtusių migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims, atvykusiems jūra. Vis dėlto mafija, pasak P. Sanchezo, šį įstatymą interpretavo sau palankiu būdu, ir jos aiškinimas žaibiškai paplito.
Tai buvo didžiausias į Seutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021 m. Tada sieną su eksklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.
Seuta, kaip ir Ispanijos Meliljos eksklavas, turi vienintelę ES sausumos sieną su Afrika. Todėl šios teritorijos reguliariai tampa žmonių, kurie tikisi geresnio gyvenimo Europoje, kelionės tikslu.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Ispanija
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