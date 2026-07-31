Ispanijai – rimtas Italijos kirtis: nori pašalinti iš Šengeno erdvės

Jos komentarai atkartoja panašias užsienio reikalų ministro Antonio Tajani pastabas, išsakytas anksčiau tą pačią dieną.
„Šiuo metu rengiame kompetentingų institucijų susitikimus, ir kai jie baigsis, būsime pasirengę veikti, įskaitant išimtines priemones... pavyzdžiui, Šengeno susitarimo su Ispanija sustabdymą“, – platformoje „X“ rašė kraštutinių dešinių pažiūrų G. Meloni.
Ji teigė, kad vaizdai iš Seutos, kuriuose matyti migrantai, yra „šokiruojantys“.
Seutą užplūdo migrantai: per kelias dienas atvyko daugiau nei 1,5 tūkst.
Dauguma jų, įskaitant vaikus, turėjo į ten atplaukti.
Ispanijos vyriausybės delegacija šiame nedideliame eksklave pranešė AFP, kad mažiausiai devyni žmonės žuvo, bandydami tokiu būdu pasiekti Seutą.
„Italija neliks stovėti nuošalyje“, – pareiškė G. Meloni.
Anksčiau panašų raginimą išsakė ir A. Tajani. „Pritariu Šengeno erdvės uždarymui Ispanijos atžvilgiu, – rašė jis „X“. – Neteisėta ir nekontroliuojama imigracija kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.“
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„Iš Seutos ateinantys vaizdai rodo, kad Madrido vyriausybės sprendimas suteikti Ispanijos, o kartu ir Europos, pilietybę daugiau nei 500 tūkst. nelegalių imigrantų yra visiškai klaidingas ir skatina prekybą žmonėmis“, – teigė jis.
Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Luisas Albaresas apkaltino A. Tajani imigracijos išnaudojimu politiniais tikslais.
Jis teigė, kad tokios pastabos yra „nederamos“ iš „partnerės ir draugiškos šalies, iš kurios tikimės europinio solidarumo, o ne partinės demagogijos“.
Šengeno erdvė – tai atvirų sienų sistema, apimanti 29 Europos šalis, kurios oficialiai panaikino kontrolę prie bendrų sienų.
Italijos kraštutinės dešinės vicepremjeras Matteo Salvini ragina visiškai sustabdyti visos Šengeno erdvės veikimą.