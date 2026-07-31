Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ministras: „Hamas“ nusiginklavimo susitarimas – nepriimtinas

„Po spalio 7-osios žudynių atsakomybė tenka kiekvienam „Hamas“ nariui, todėl įsipareigojimas sustabdyti teroristinės organizacijos žudikų nužudymus yra tolygus sutikimui, kad „Hamas“ organizuotų kitas žudynes“, – platformoje „Telegram“ rašė I. Ben Gviras.
„Nužudymai Gazos Ruože turi tęstis, imigracija turi būti skatinama, Izraelis turi laimėti“, – nurodė jis.
Kaip jau rašė ELTA, pagal minėtą susitarimą palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos Ruožo.
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Grupuotės ginklai buvo viena pagrindinių kliūčių įgyvendinant nuo spalio galiojantį paliaubų susitarimą. Tačiau ketvirtadienį vėlai vakare D. Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl „visiško „Hamas“ nuginklavimo“ ir pavadino tai itin svarbiu žingsniu kuriant naują palestiniečių valdžią Gazos Ruože.
„Hamas“ pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė, kad jų judėjimo ginklų saugojimo procesą prižiūrėtų D. Trumpo įsteigtas Taikos tarybos komitetas, kuriam pavesta administruoti Gazos Ruožą. Grupuotė nurodė besitikinti, kad tarpininkai ir Taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygų, įskaitant pasitraukimą iš Gazos Ruožo.
Islamistinės grupuotės derybų komandos narys Ghazi Hamadas tvirtino, kad judėjimas daro „nuolaidas mūsų žmonių Gazos Ruože labui, jog išgelbėtų juos nuo žudymo ir priverstinio perkėlimo“.