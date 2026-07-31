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JAV dėl migrantų chaoso kaltina Ispaniją

2026 m. liepos 31 d. 19:20
Jungtinės Valstijos penktadienį dėl migrantų antplūdžio Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje kaltę priskyrė Ispanijos vyriausybės politikai.
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„Šis nepriimtinas incidentas yra tiesioginis sąmoningų Ispanijos vyriausybės pastangų sudaryti sąlygas ir palengvinti masinę neteisėtą migraciją į Europą rezultatas“, – pranešime tvirtino Valstybės departamentas.
Anksčiau šią savaitę vieną iš dviejų Ispanijos teritorijų prie Maroko Viduržemio jūros pakrantės Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami.
Bandydami patekti į šią teritoriją žuvo mažiausiai 34 žmonės, penktadienį teigė Seutos prezidentas Juanas Jesusas Vivas, o antplūdis sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl Europos Sąjungos (ES) išorinės sienos saugumo.
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Italija ketvirtadienį paragino užverti Ispanijai Šengeno erdvę, prie šio raginimo penktadienį prisijungė ir Suomija bei Danija.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu.
Pasak teismo, neteisėtai sieną kirtusių migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims, atvykusiems jūra. Vis dėlto mafija, pasak P. Sanchezo, šį įstatymą interpretavo sau palankiu būdu, ir jos aiškinimas žaibiškai paplito.
Tai buvo didžiausias į Seutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021 m. Tada sieną su eksklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.
Seuta, kaip ir Ispanijos Meliljos eksklavas, turi vienintelę ES sausumos sieną su Afrika. Todėl šios teritorijos reguliariai tampa žmonių, kurie tikisi geresnio gyvenimo Europoje, kelionės tikslu.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Ispanijamigrantai
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