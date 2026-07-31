Lenkija: šalies teritorijoje sprogo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101

„Kalbėjausi su Operatyvinės vadavietės vadu generolu Ireneuszu Nowaku ir galime visiškai užtikrintai patvirtinti, kad tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101“, – ketvirtadienio vakarą radijo stočiai RMF FM sakė Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas.
Pasak jo, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą.
C. Tomczyko teigimu, raketa sprogo atsitrenkusi į žemę.
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Ketvirtadienio rytą Lenkijos kariuomenė pranešė, kad per naktį vykusią intensyvią Rusijos oro ataką prieš kaimyninę Ukrainą į NATO oro erdvę įskrido nenustatytas skraidantis objektas, kuris vėliau sudužo Lenkijos teritorijoje.
Objektas nukrito negyvenamoje vietovėje netoli Tarnavos-Kolionios kaimo, esančio maždaug už 90 kilometrų į pietus nuo Liublino, kur anksti ryte buvo paskelbtas oro pavojus.
Kariuomenės duomenimis, objektui identifikuoti buvo pakeltas naikintuvas F-16, tačiau vėliau raketa dingo iš radarų. Vėliau jos nukritimo vietą nustatė sraigtasparnio įgula.
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Vėliau policijos pareigūnai netoli Tarnavos-Kolionios kaimo aptiko 10 metrų skersmens kraterį. Per incidentą niekas nenukentėjo.
Iš pradžių Varšuva buvo pranešusi tik tiek, kad įtariama, jog nukritęs objektas yra Rusijos raketa, o tyrimas tęsiamas.