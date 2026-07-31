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Lenkija virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą

2026 m. liepos 31 d. 19:15
Lenkijos oro pajėgos virš Baltijos jūros vėl perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, penktadienį pranešė vyriausybė Varšuvoje.
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Reaguojant į tai, kad už 40 km į šiaurę nuo pajūrio kurorto Kolobžego buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis lėktuvas Il-20, buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai F-16, socialiniame tinkle „X“ parašė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
„Lėktuvas vėl buvo tarptautinėje oro erdvėje neturėdamas skrydžio plano, o jo atsakiklis buvo išjungtas“, – nurodė ministras ir kartu pridūrė, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.
Varšuva teigia, kad pastaruoju metu prie jos krantų vėl padaugėjo Rusijos žvalgybinių skrydžių. Liepos viduryje Lenkijos oro pajėgos tris dienas iš eilės perėmė Rusijos naikintuvus.
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