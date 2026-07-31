Lenkija virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą

Reaguojant į tai, kad už 40 km į šiaurę nuo pajūrio kurorto Kolobžego buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis lėktuvas Il-20, buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai F-16, socialiniame tinkle „X“ parašė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
„Lėktuvas vėl buvo tarptautinėje oro erdvėje neturėdamas skrydžio plano, o jo atsakiklis buvo išjungtas“, – nurodė ministras ir kartu pridūrė, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.
Varšuva teigia, kad pastaruoju metu prie jos krantų vėl padaugėjo Rusijos žvalgybinių skrydžių. Liepos viduryje Lenkijos oro pajėgos tris dienas iš eilės perėmė Rusijos naikintuvus.
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Lenkijoje ir Baltijos šalyse nerimaujama, kad Rusija dėl patiriamų sunkumų kare prieš Ukrainą gali imtis provokacijų, nukreiptų prieš NATO teritoriją.
Ketvirtadienį per smarkius Rusijos oro antskrydžius Ukrainoje į Lenkijos oro erdvę įskrido raketa, kuri sudužo netoli Liublino miesto. Žmonės nenukentėjo. Pasak vyriausybės Varšuvoje, tai buvo rusiška sparnuotoji raketa Ch-101.
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