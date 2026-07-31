Kai kurių šaltinių duomenimis, apie 60 tūkst. migrantų iš Maroko kirto sieną ir pateko į Seutą – miestą Afrikoje, kuris ribojasi su Maroku. Jie plūdo į paplūdimius tiek jūra, tiek sausuma.
Sukrečianti vaizdo medžiaga parodė migrantus, kurie, kaip teigiama, bandė įsilaužti į gyvenamuosius namus kilus chaosui.
Kadruose matyti vyras, lipantis pro langą naudodamasis kopėčiomis, o įpykę vietos gyventojai teigia, kad jiems teko slėptis, užbarikaduoti duris ir uždaryti parduotuves bei verslus.
Seutą užplūdo migrantai: per kelias dienas atvyko daugiau nei 1,5 tūkst.
Naujausiais duomenimis, per migrantų antplūdį žuvo 34 žmonės, daug jų nuskendo bandydami perplaukti į Ispanijos teritoriją.
Kiti žuvo per didžiulės spūsties sukeltą nelaimingą atsitikimą, kai didelė grupė žmonių puolė prie paplūdimio apsauginio užtvaro.
Vaizdo įrašuose netoli vieno sienos perėjimo punkto matomas vienas vyras su aptemptais sportiniais drabužiais, vandenyje nešantis dviratį, kai kartu su šimtais kitų migrantų pasiekia krantą.
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Chaosas Seutos paplūdimiuose, kur gyvena mažiau nei 84 tūkst. žmonių, greitai persikėlė į miesto gatves. Apie 25 tūkst. migrantų penktadienį savanoriškai grįžo iš Seutos po to, kai buvo patekę į mažą teritoriją.
Pasienio policijai ir vietos pareigūnams buvo sunku suvaldyti didžiulį žmonių srautą, o įtampa augo migrantams naktį judant miesto centro link. Kai kurie buvo girdėti šaukiant: „Tegyvuoja Ispanija!“, kai jie džiovinosi mieste.
Kai kurie liudininkai, kuriuos cituoja leidinys „The Sun“ tvirtino, kad migrantai bandė veržtis į jų namus, o vaizdo įrašuose užfiksuoti keli tariami tokie incidentai.
Viename įraše matyti vyras, lipantis kopėčiomis, kurias laiko du kiti žmonės, šalia, kaip atrodo, išdaužto pirmojo aukšto lango.
Kitame įraše matyti dešimtys migrantų, besigrūdančių į nedidelį namą ir besiveržiančių pro siaurą įėjimą. Neaišku, ar tuo metu name buvo žmonių ir kodėl tiek daug asmenų bandė patekti į vidų.
Šios informacijos nebuvo įmanoma nepriklausomai patvirtinti.
Gyventojai sako bijantys dėl savo saugumo, nes išlieka didelė plėšimų ir riaušių rizika. Vietos verslininkai nusprendė laikyti nuleistas apsaugines žaliuzes ir uždaryti parduotuves.
Seutos centre moteriškų drabužių parduotuvę valdantis Enrique Serrano tvirtino, kad yra priverstas uždaryti verslą dėl smurto baimės.
„Aš neatidarau parduotuvės, nes padėtis yra itin įtempta. Pirmiausia turiu apsaugoti savo verslą ir savo šeimą“, – pasakojo jis.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sánchezas pasmerkė sienos pažeidimą ir pavadino jį „Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu“.
Jis apkaltino žmonių kontrabandininkus dėl siaubingų scenų, sakydamas, kad jie „apgaudinėja tiek daug jaunų žmonių ir galiausiai daugelį jų pražudo“.
Ispanijos vadovas teigė, kad nelegalios migracijos organizatoriai „apgauna daugybę jaunų žmonių ir galiausiai lemia jų mirtį – tiek vandenyne, tiek šiuo atveju prie Ispanijos sienos autonominiame Seutos mieste“.
Kai kurie drąsūs vietos gyventojai bandė priešintis – buvo matyti žmonės, mojuojantys Ispanijos vėliavomis, šaukiantys ir bandantys atstumti migrantus bei juos išvyti.
Migrantai bando patekti ir į kitą miestą
Šimtai žmonių taip pat pateko į antrąjį Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą – Meliliją. Ten buvo uždarytas pasienio ruožas.
Pavojaus signalas buvo paskelbtas netrukus po 22 valandos ketvirtadienį, kai pirmieji migrantai vienu metu bandė patekti į miestą keliose skirtingose sienos vietose.
Maroko pusėje prie Melilijos sienos buvo matyti degantys automobiliai, kai šimtai žmonių laukė savo eilės bandyti prasiveržti į Ispanijos teritoriją.
Pranešta, kad dėl nusivylusių žmonių, kurie nesugebėjo patekti į Europos teritoriją, kilo daug gaisrų.
Taip pat buvo pranešimų, kad iš abiejų sienos tarp Melilijos ir Maroko pusių buvo paleisti įspėjamieji šūviai.
Parengta pagal „The Sun“ inf.