Pasak agentūros, vienas iš variantų yra papildomų Amerikos branduolinių ginklų dislokavimas. Ekspertai mano, kad visiškai įmanoma, jog JAV jau dislokavo B61–12 bombas Leikenhito oro pajėgų bazėje Jungtinėje Karalystėje.
Jei saugumo situacija dar labiau pablogėtų, tokios šalys kaip Lenkija, Suomija ir Lietuva taip pat galėtų būti svarstomos kaip dislokavimo vietos, pažymi DPA.
Planavimas pirmiausia susijęs su vadinamaisiais nestrateginiais branduoliniais ginklais. Lyginant su strateginiais branduoliniais ginklais, jie dažnai turi mažesnę sprogstamąją galią ir į taikinius paprastai yra pristatomi naikintuvais, trumpesnio nuotolio bei sparnuotomis raketomis. DPA teigimu, naujieji aljanso planai yra grindžiami numanomomis grėsmėmis iš Rusijos.
Ekspertas baiminasi, kad liksime NATO pilkojoje zonoje: mes vėluojame
Po plataus masto branduolinio nusiginklavimo Šaltojo karo pabaigoje, ekspertų vertinimu, maždaug 100 amerikietiškų B61–12 bombų tebėra šešiose oro pajėgų bazėse Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Turkijoje.
DPA duomenimis, Vokietijoje jos greičiausiai yra dislokuotos Biuchelio bazėje Reino-Pfalco žemėje. Pagal vadinamąjį NATO dalijimosi branduoliniu ginklu susitarimą, ypatingos padėties atveju šias bombas galėtų panaudoti ir Vokietijos naikintuvai.
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Amerikiečių branduolinių ginklų ekspertas Robertas Petersas agentūrai DPA teigė optimistiškai vertinantis tikimybę, kad per ateinančius 24 mėnesius JAV sustiprins branduolinį atgrasymą Europoje. Jis tvirtina, kad tai sumažintų atviro konflikto su Rusija tikimybę.
Pasak jo, JAV branduoliniai ginklai neprieštarautų D. Trumpo planams gerokai sumažinti savo indėlį į Europos konvencinę gynybą. R. Petersas mano, kad būtų tikslinga Europoje, galbūt ir Lenkijoje bei Suomijoje, dislokuoti papildomus 100–150 JAV nestrateginių branduolinių ginklų. Jis teigė, kad Rusija nestrateginių branduolinių ginklų srityje greičiausiai turi pranašumą didesniu nei dešimt prie vieno santykiu.
Remiantis NATO šaltiniais, neaišku, ar galimi sprendimai dėl NATO atgrasymo išplėtimo bus paviešinti ir kaip tai bus padaryta. Vienas iš variantų, pažymi DPA, būtų palikti Rusiją nežinioje dėl konkrečių žingsnių.
Tai atitiktų ankstesnę praktiką. Pavyzdžiui, NATO ir JAV vyriausybė patvirtina, kad JAV branduoliniai ginklai yra dislokuoti Europoje, tačiau tikslus jų skaičius ir visas dislokavimo vietų sąrašas išlieka įslaptinti.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)branduolinis ginklasnaikintuvai
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