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Po tūkstantinio migrantų antplūdžio – Ispanijos premjero reakcija: kaltina mafiją

2026 m. liepos 31 d. 14:47
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu.
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Šio mėnesio pradžioje Ispanijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad neteisėtai sieną kirtusių migrantų skubaus grąžinimo tvarka netaikoma asmenims, atvykusiems jūra.
„Iš mūsų pokalbių su Maroko valdžios institucijomis paaiškėjo, kad prekybos žmonėmis mafija Aukščiausiojo Teismo sprendimą interpretavo sau naudingu būdu. Toks aiškinimas pastarosiomis valandomis išplito tarsi miškų gaisras“, – sakė P. Sanchezas.
Kaip skelbta, Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande-Marlaska nurodė, kad per pastarąją parą į eksklavą įžengė maždaug 49 tūkst. žmonių, o 18 tai padaryti mėginusių migrantų žuvo.
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Jau prieš tai per kelias dienas Seutą pasiekė daugiau kaip 1,5 tūkst. migrantų. Dėl susidariusios padėties Ispanija į eksklavą nusiuntė pajėgas.
Tai didžiausias į Seutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021 m. Tada sieną su anklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.
Seuta, kaip ir Ispanijos Meliljos eksklavas, turi vienintelę Europos Sąjungos (ES) sausumos sieną su Afrika. Todėl šios teritorijos reguliariai tampa žmonių, kurie tikisi geresnio gyvenimo Europoje, tikslu.
IspanijaPedro Sanchezasmigrantai
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