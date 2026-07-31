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Žiniasklaida: iš Seutos į Maroką grįžo 25 tūkst. migrantų

2026 m. liepos 31 d. 16:56
Daugelis iš maždaug 60 tūkst. migrantų, kurie šią savaitę atvyko į mažytę Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą, jau grįžo į Maroką, penktadienį pranešė Ispanijos žiniasklaida.
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Iki penktadienio 13 val. (vietos, 14 val. Lietuvos laiku) 25 tūkst. žmonių vėl paliko šią teritoriją, skelbė valstybinis transliuotojas RTVE.
Anksčiau šią savaitę vieną iš dviejų Ispanijos teritorijų prie Maroko Viduržemio jūros pakrantės Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami.
Bandydami patekti į šią teritoriją žuvo mažiausiai 34 žmonės, penktadienį teigė Seutos prezidentas Juanas Jesúsas Vivas, o antplūdis sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl Europos Sąjungos išorinės sienos saugumo.
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