Dėl techninių priežasčių uždaryta Latvijos siena su Baltarusija

Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Kristine Petersone naujienų agentūrai LETA patvirtino, kad šiuo metu techninių problemų kyla Paterniekų pasienio kontrolės punkte prie Latvijos ir Baltarusijos sienos. Dėl informacinių sistemų veikimo sutrikimų šiuo metu negali būti vykdoma pasienio kontrolė.
Ji taip pat pažymėjo, kad problemos priežastys ir jos pašalinimo terminai kol kas nežinomi, tačiau Valstybės sienos apsaugos tarnyba pateiks atnaujintą informaciją apie sienos kirtimo galimybes.
Kol kas LETA nepavyko susisiekti su ministru.
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Ketvirtadienį, liepos 30 d., J. Dombrava paragino Latvijos gyventojus atsisakyti planų vykti į Baltarusiją ar grįžti iš jos.
„Baltarusijai vykdant hibridinį migracijos karą, saugios kelionės tarp valstybių gali tapti sudėtingos“, – ketvirtadienį teigė ministras.
Jis taip pat pabrėžė, kad Estija „yra Latvijos draugė“, ir pranešė, jog po praėjusią savaitę įvykusio susitikimo su Estijos vidaus reikalų ministru Igoru Taro gavo patvirtinimą, kad Estija siunčia papildomų pasieniečių Latvijos išorės sienai stiprinti.
Kaip jau skelbė ELTA, Latvijos vyriausybė pratęsė sustiprintos priežiūros režimą prie sienos su Baltarusija iki 2026 m. pabaigos. Sustiprintas sienos apsaugos režimas galioja Ludzoje ir Ludzos savivaldybės teritorijoje, Kraslavoje ir Kraslavos savivaldybės teritorijoje, Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje, Daugpilyje bei Kaunatos valsčiuje Rėzeknės savivaldybėje.
2025 m. pasieniečiai užkirto kelią 12 046 žmonėms neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, 31 asmeniui buvo leista atvykti dėl humanitarinių priežasčių. 2024 m. pasieniečiai neleido į Latviją patekti 5 388 migrantams, 26 žmonėms sieną kirsti leido dėl humanitarinių priežasčių.
Latvijos valdžios institucijos Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos režimo mėginimus stumti migrantus per Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sienas laiko hibridinio karo prieš šias valstybes priemone.