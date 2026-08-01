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Naujausia žinia apie migrantų antplūdį Ispanijoje: dauguma jau grįžo į Maroką, Europa imasi papildomų priemonių

2026 m. rugpjūčio 1 d. 09:53
Lrytas.lt
Didžioji dalis migrantų, kurie per pastarąją parą iš Maroko pateko į Ispanijai priklausantį Seutos miestą, jau grįžo atgal į Maroką, skelbia „Politico“, remdamasis Ispanijos valdžios šaltiniais.
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Leidinio duomenimis, į Maroką iki penktadienio vakaro buvo grįžę daugiau kaip 48,3 tūkst. žmonių iš maždaug 50 tūkst. migrantų, kirtusių sieną nuo ketvirtadienio ryto.
Šaltinių teigimu, padėtis Seutoje palaipsniui stabilizuojasi. Anksčiau skelbta, kad per mažiau nei parą į Seutą galėjo patekti net iki 60 tūkst. žmonių. Vietos valdžios vertinimu, toks skaičius prilygsta maždaug 70 proc. visų miesto gyventojų.
Mažiausiai 57 migrantai žuvo mėgindami pasiekti teritoriją jūra arba sausuma. CNN rašo, kad dalis migrantų iš Seutos traukėsi savarankiškai, nes teritorijoje trūko maisto, nakvynės vietų ir pagalbos.
Agentūros „Reuters“ kalbinti migrantai pasakojo, jog reali situacija pasirodė daug sudėtingesnė, nei buvo vaizduojama socialiniuose tinkluose. BBC skelbia, kad migrantų antplūdis kilo po to, kai internete ėmė plisti informacija apie neseniai priimtą Ispanijos Aukščiausiojo Teismo sprendimą.
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Jame nurodyta, kad jūroje sulaikyti migrantai negali būti automatiškai grąžinami į Maroką.
Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas dėl krizės apkaltino žmonių kontrabandos tinklus. BBC, CNN ir „The Guardian“ teigimu, Ispanijos vadovas mano, kad nusikalstamos grupuotės šį teismo sprendimą pateikė kaip ženklą, jog patekti į Seutą tapo paprasčiau.
„The Guardian“ taip pat rašo, kad Ispanijos valdžia planuoja steigti laikiną migrantų priėmimo centrą, kuriame būtų vykdoma registracija, dokumentų patikra ir spartesnės išsiuntimo procedūros neteisėtai atvykusiems asmenims.
Tuo metu krizė jau sukėlė reakcijų kitose Europos šalyse. CNN praneša, kad Italija nusprendė laikinai sustiprinti kontrolę keleiviams, atvykstantiems iš Ispanijos oro ir jūrų transportu. Papildomus patikrinimus pasienyje su Ispanija paskelbė ir Prancūzija.
Ispanija.<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (11)
Ispanija.
EPA/ELTA nuotr.
„Politico“ cituojami Europos Komisijos atstovai teigia, kad kol kas nefiksuojama didesnio migrantų judėjimo iš Seutos į kitas Europos Sąjungos valstybes.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad situacija prie Europos Sąjungos sienos yra „nepriimtina“ ir turi būti kuo greičiau suvaldyta.
IspanijamigrantaiMarokas
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