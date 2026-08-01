Netoli Neapolio – galingas žemės drebėjimas

Apie didelę žalą ar nukentėjusiuosius pranešimų iš pradžių nebuvo.
Pasak naujienų agentūros ANSA, tai buvo stipriausias žemės drebėjimas regione nuo tada, kai vėl suaktyvėjo bradiseizminis reiškinys – lėtas žemės paviršiaus kilimas ir leidimasis, jau kurį laiką stebimas Flegrėjaus laukuose.
Žemės drebėjimas užfiksuotas apie 19:46 val. vietos (20:46 val. Lietuvos) laiku. Stipriausiai smūgiai buvo juntami Flegrėjaus laukų apylinkėse, tačiau jie taip pat buvo jaučiami Neapolyje ir Iskijos bei Pročidos salose. Žiniasklaida pranešė, kad daug žmonių iš baimės paliko namus ir išbėgo į gatves.
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Priešgaisrinė tarnyba pranešė gavusi kelis pranešimus apie elektros tiekimo sutrikimus ir liftuose įstrigusius žmones. Skubios pagalbos koordinavimo centrui buvo pranešta apie Pocuolyje sugriuvusį pastato fasadą, taip pat kitose vietose nukritusius karnizus ir tinko gabalus. Su šiais incidentais susijusių sužeistųjų nebuvo, nurodė ugniagesiai.
Dideliu vulkaniniu aktyvumu pasižyminčius Flegrėjaus laukus jau kurį laiką drebina daugybė nedidelių, o kartais ir stipresnių žemės drebėjimų. Šioje teritorijoje yra didžiausias aktyvus supervulkanas Europoje.
Supervulkanams būdinga itin didelė magmos ertmė ir milžiniška griaunamoji galia. Supervulkanai, priešingai nei įprasti ugnikalniai, išsiveržia sprogstamai.