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Prancūzija pasisakė dėl Ispanijos pašalinimo iš Šengeno zonos

2026 m. rugpjūčio 1 d. 16:25
Lrytas.lt
Prancūzija neketina remti siūlymų stabdyti Ispanijos narystę Šengeno erdvėje po migrantų krizės Seutoje, pareiškė šalies vidaus reikalų ministras Laurent’as Nunezas. Jo komentarai nuskambėjo po to, kai į Ispanijai priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje per kelias dienas pateko dešimtys tūkstančių migrantų iš Maroko.
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„Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos. Toks variantas apskritai nėra svarstomas. Su Ispanija bendradarbiaujame labai gerai“, – žurnalistams sakė L. Nunezas.
Prancūzijos ministro pareiškimas pasirodė praėjus dienai po to, kai Italija paskelbė mėnesiui atkurianti dalį pasienio kontrolės keleiviams, atvykstantiems iš Ispanijos. Roma šį sprendimą aiškino būtinybe reaguoti į migrantų antplūdį Seutoje.
Vis dėlto Paryžius pabrėžia, kad nesiekia jokių priemonių prieš Madrido narystę Šengeno erdvėje. Tiesa, Prancūzija jau sustiprino kontrolę prie pietinės sienos su Ispanija. Ispanijos pareigūnų duomenimis, per pastarąsias dienas į Seutą iš Maroko pateko apie 60 tūkst. žmonių, tačiau iki šeštadienio didžioji dalis migrantų jau buvo grįžę atgal.
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Madridas taip pat primena, kad Seutai ir kitam Ispanijos anklavui Melilijai taikomos specialios Šengeno taisyklės. Jose numatyta papildoma sienų kontrolė visiems asmenims, vykstantiems iš šių teritorijų į žemyninę Europos dalį oro arba jūrų transportu.
Pasak Ispanijos valdžios, neteisėtas patekimas į Seutą nesuteikia teisės laisvai judėti po Ispaniją ar kitas Europos Sąjungos šalis.
IspanijaMarokasmigrantai
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